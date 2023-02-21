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Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – Путин
Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – Путин
Чем более дальнобойное вооружение Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут отодвигать угрозу от российских границ. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T12:49
2023-02-21T12:49
2023-02-21T12:49
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
политика
россия
украина
поставки западного оружия украине
сво
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Чем более дальнобойное вооружение Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут отодвигать угрозу от российских границ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Путин подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Россия не воюет с народом Украины, который сам стал "заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном экономическом смысле"."Они десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства. Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности. В таких условиях легко черпать материал для боевых действий. О людях никто не думает, их готовили на заклание и, в конце концов, превратили в расходный материал", - констатировал российский лидер.Он отметил, что ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост его жертв полностью лежит на западных элитах и на киевском режиме, для которого украинский народ "по сути дела чужой".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеЕжегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию. ТрансляцияАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева
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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, политика, россия, украина, поставки западного оружия украине, сво, безопасность
Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – Путин
Путин: чем более дальнобойное оружие получит Киев, тем дальше Россия отодвинет угрозу
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Чем более дальнобойное вооружение Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут отодвигать угрозу от российских границ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
"Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, об их планах по наращиваю военных поставок – всем и так это хорошо известно. Но одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Россия не воюет с народом Украины, который сам стал "заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном экономическом смысле".
"Они десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства. Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности. В таких условиях легко черпать материал для боевых действий. О людях никто не думает, их готовили на заклание и, в конце концов, превратили в расходный материал", - констатировал российский лидер.
Он отметил, что ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост его жертв полностью лежит на западных элитах и на киевском режиме, для которого украинский народ "по сути дела чужой".
"Украинский нынешний режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран. Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон", - добавил президент РФ.
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