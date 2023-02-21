https://crimea.ria.ru/20230221/chem-otvetit-rossiya-na-postavki-ukraine-dalnoboynogo-oruzhiya--putin-1127122931.html

Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – Путин

Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – Путин

Чем более дальнобойное вооружение Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут отодвигать угрозу от российских границ. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T12:49

2023-02-21T12:49

2023-02-21T12:49

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

политика

россия

украина

поставки западного оружия украине

сво

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Чем более дальнобойное вооружение Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут отодвигать угрозу от российских границ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Путин подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Россия не воюет с народом Украины, который сам стал "заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном экономическом смысле"."Они десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства. Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности. В таких условиях легко черпать материал для боевых действий. О людях никто не думает, их готовили на заклание и, в конце концов, превратили в расходный материал", - констатировал российский лидер.Он отметил, что ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост его жертв полностью лежит на западных элитах и на киевском режиме, для которого украинский народ "по сути дела чужой".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеЕжегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию. ТрансляцияАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), послание федеральному собранию, политика, россия, украина, поставки западного оружия украине, сво, безопасность