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Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне
Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне
США и их союзники по НАТО на протяжении длительного времени готовили порабощенную ими Украину и подконтрольный киевский режим к большой войне против России. Об... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T12:29
2023-02-21T12:42
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. США и их союзники по НАТО на протяжении длительного времени готовили порабощенную ими Украину и подконтрольный киевский режим к большой войне против России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Он подчеркнул, что РФ делала все возможное для того, чтобы разрешить конфликт в Донбассе мирными средствами, терпеливо вела переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта."Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулась, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими, все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе", – констатировал Путин.Глава государства также отметил, что в западных военных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов. Кроме того, еще до начала специальной военной операции велись разговоры о поставках на Украину и систем ПВО, и самолетов, и другой тяжелой военной техники. Также памятны потуги киевского режима заполучить ядерное оружие, напомнил президент.Ранее профессор Санкт-Петербургского экономического университета Николай Межевич в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что масштабного конфликта с сопутствующим ему развалом Украины могло не случиться, если бы коллективный Запад прислушался к мюнхенской речи Путина в 2007 году, которая стала по-своему пророческой. США и НАТО не остановились в своем стремлении на Восток, коллективный Запад стал еще более враждебным, но нежизнеспособный однополярный мир, о котором упоминал в своем послании президент, сегодня, во многом благодаря именно усилиям России, рушится.Президент России Владимир Путин во вторник оглашает послание Федеральному собранию, в котором, как ожидается, даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленскому предрекли судьбу СаакашвилиКак США используют исламистских террористов в "украинском кейсе"Байден прилетел в Киев и встретился с Зеленским
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), политика, россия, в мире, общество, новости
Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне

Путин: США и НАТО готовили порабощенную ими Украину к большой войне против России

12:29 21.02.2023 (обновлено: 12:42 21.02.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. США и их союзники по НАТО на протяжении длительного времени готовили порабощенную ими Украину и подконтрольный киевский режим к большой войне против России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

т"США и НАТО ускорено разворачивали у границ России свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим и порабощенную ими Украину к большой войне. И сегодня они признаются в этом публично, не стесняясь", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что РФ делала все возможное для того, чтобы разрешить конфликт в Донбассе мирными средствами, терпеливо вела переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта.
"Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулась, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими, все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе", – констатировал Путин.
Глава государства также отметил, что в западных военных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов. Кроме того, еще до начала специальной военной операции велись разговоры о поставках на Украину и систем ПВО, и самолетов, и другой тяжелой военной техники. Также памятны потуги киевского режима заполучить ядерное оружие, напомнил президент.
Ранее профессор Санкт-Петербургского экономического университета Николай Межевич в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что масштабного конфликта с сопутствующим ему развалом Украины могло не случиться, если бы коллективный Запад прислушался к мюнхенской речи Путина в 2007 году, которая стала по-своему пророческой. США и НАТО не остановились в своем стремлении на Восток, коллективный Запад стал еще более враждебным, но нежизнеспособный однополярный мир, о котором упоминал в своем послании президент, сегодня, во многом благодаря именно усилиям России, рушится.
Президент России Владимир Путин во вторник оглашает послание Федеральному собранию, в котором, как ожидается, даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.
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Послание Федеральному собраниюВладимир Путин (политик)ПолитикаРоссияВ миреОбществоНовости
 
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