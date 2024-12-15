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ЧП с танкерами в Керченском проливе и освобождение сел: главное за день - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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ЧП с танкерами в Керченском проливе и освобождение сел: главное за день
ЧП с танкерами в Керченском проливе и освобождение сел: главное за день - РИА Новости Крым, 15.12.2024
ЧП с танкерами в Керченском проливе и освобождение сел: главное за день
Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе, один моряк погиб. Ночью 15 беспилотников ВСУ были сбиты над Черным морем и двумя регионами России, также... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T21:55
2024-12-15T21:55
главное за день
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе, один моряк погиб. Ночью 15 беспилотников ВСУ были сбиты над Черным морем и двумя регионами России, также над Туапсинским районом Кубани. В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в центре города. Российские военнослужащие освободили населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в ДНР. На территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" начнет работать ЗАГС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трагедия в Керченском проливеВ воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 14 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж также из 14 человек, сообщили в Морспасслужбе. Из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до 7 балов суда получили повреждения и запросили помощь. В республиканском главке МЧС России сообщили, что Танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.Как стало известно позже, с танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, еще один погиб. По факту крушения танкеров в Керченском проливе СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела.Затем стало известно, что 14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани.Атака беспилотников на регионы РоссииВ Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО за ночь было перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотников над территорией Российской Федерации. По информации оборонного ведомства, тринадцать БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному - над территориями Курской и Белгородской областей.Украинские дроны над КубаньюНад Туапсинским районом Кубани ночью сбили украинские беспилотники, сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко. По его данным, обошлось без пострадавших и повреждений.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в нескольких муниципалитетах края ночью уничтожили беспилотники, которые пытались атаковать жилые постройки. По его данным, обломки одного из БПЛА упали на частный дом, имущество восстановят.Задержание террориста в ДНРУправление ФСБ России по ДНР сообщило о задержании местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка, в результате которого погиб российский офицер, еще один человек получил ранения. Причастный к подрыву авто заложил под днище автомобиля самодельное взрывное устройство, после чего дистанционно привел его в действие с целью убийства, уточнили в ведомстве.В ходе допроса фигурант сообщил, что действовал по указанию украинских спецслужб. За совершение указанного преступления ему пообещали заплатить вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США, уточнили в СК по региону.Освобождение сел в ДНРВ результате решительных действий российские военные подразделений "Центр" и "Южной" группировкой войск освободили населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в ДНР, сообщили в Минобороны.Также армия России нанесла поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово ДНР.Открытие ЗАГСа в "Новом Херсонесе"В правительстве Севастополя сообщили, что в мае 2025 года на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" начнет свою работу ЗАГС. Уточняется, что располагаться он будет в здании Музея Христианства.По данным властей, пары смогут не только юридически оформить свои отношения, но и совершить таинство венчания в Храме-парке под открытым небом — единственном подобном месте в мире. Такая возможность появится в мае следующего года, сразу после больших церковных праздников.
https://crimea.ria.ru/20241215/mishustin-sozdal-rabochuyu-gruppu-po-likvidatsii-chp-s-tankerami-v-chernom-more-1142634522.html
https://crimea.ria.ru/20241215/shest-chelovek-postradali-posle-stolknoveniya-dvukh-mikroavtobusov-na-kubani-1142626267.html
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ЧП с танкерами в Керченском проливе и освобождение сел: главное за день

Крушение двух танкеров в Керченском проливе и освобождение Пушкино в ДНР: главное за день

21:55 15.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе, один моряк погиб. Ночью 15 беспилотников ВСУ были сбиты над Черным морем и двумя регионами России, также над Туапсинским районом Кубани. В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в центре города. Российские военнослужащие освободили населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в ДНР. На территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" начнет работать ЗАГС.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Трагедия в Керченском проливе

В воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 14 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж также из 14 человек, сообщили в Морспасслужбе. Из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до 7 балов суда получили повреждения и запросили помощь. В республиканском главке МЧС России сообщили, что Танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.
Как стало известно позже, с танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, еще один погиб. По факту крушения танкеров в Керченском проливе СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела.
Затем стало известно, что 14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани.
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
16:52
Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море

Атака беспилотников на регионы России

В Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО за ночь было перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотников над территорией Российской Федерации. По информации оборонного ведомства, тринадцать БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному - над территориями Курской и Белгородской областей.
Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани
10:41
Шесть человек пострадали при столкновении двух микроавтобусов на Кубани

Украинские дроны над Кубанью

Над Туапсинским районом Кубани ночью сбили украинские беспилотники, сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко. По его данным, обошлось без пострадавших и повреждений.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в нескольких муниципалитетах края ночью уничтожили беспилотники, которые пытались атаковать жилые постройки. По его данным, обломки одного из БПЛА упали на частный дом, имущество восстановят.
Моряки черноморского флота - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
11:07
Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехоты

Задержание террориста в ДНР

Управление ФСБ России по ДНР сообщило о задержании местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка, в результате которого погиб российский офицер, еще один человек получил ранения. Причастный к подрыву авто заложил под днище автомобиля самодельное взрывное устройство, после чего дистанционно привел его в действие с целью убийства, уточнили в ведомстве.
В ходе допроса фигурант сообщил, что действовал по указанию украинских спецслужб. За совершение указанного преступления ему пообещали заплатить вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США, уточнили в СК по региону.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
15:02
Стабилизация страны: в Южной Корее предложили создать совет правительства

Освобождение сел в ДНР

В результате решительных действий российские военные подразделений "Центр" и "Южной" группировкой войск освободили населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в ДНР, сообщили в Минобороны.
Также армия России нанесла поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово ДНР.
Итоговое заседание Совета Федерации РФ в рамках осенней сессии - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
15:51
Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию - Пушков

Открытие ЗАГСа в "Новом Херсонесе"

В правительстве Севастополя сообщили, что в мае 2025 года на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" начнет свою работу ЗАГС. Уточняется, что располагаться он будет в здании Музея Христианства.
По данным властей, пары смогут не только юридически оформить свои отношения, но и совершить таинство венчания в Храме-парке под открытым небом — единственном подобном месте в мире. Такая возможность появится в мае следующего года, сразу после больших церковных праздников.
Радуга над Аянским водохранилищем - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
18:02Радио "Спутник в Крыму"
Новая порция ненастья и сюрпризы: прогноз погоды в Крыму на неделю
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21:55ЧП с танкерами в Керченском проливе и освобождение сел: главное за день
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21:19Смертельное ДТП на Евпаторийской трассе - иномарка сбила пешехода
21:05В Крыму на пожаре пострадали мать и полуторогодовалый малыш
20:51Как быть в курсе новостей и не сойти с ума – 6 советов психиатра
20:07Искривление носовой перегородки: в каких случаях это опасно и почему
19:43Что будет с Южной Кореей после импичмента президента - мнение
19:33Эвакуацию экипажа танкера в Керченском проливе приостановили
19:29Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 году
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17:19Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков
17:17Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань
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16:52Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море
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16:00Путин дал поручения по спасательным работам в Керченском проливе
15:51Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию - Пушков
15:08В Севастополе из-за погоды перекрыт рейд
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