https://crimea.ria.ru/20241215/chp-s-tankerami-v-kerchenskom-prolive-i-osvobozhdenie-sel-glavnoe-za-den-1142635432.html

ЧП с танкерами в Керченском проливе и освобождение сел: главное за день

ЧП с танкерами в Керченском проливе и освобождение сел: главное за день - РИА Новости Крым, 15.12.2024

ЧП с танкерами в Керченском проливе и освобождение сел: главное за день

Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе, один моряк погиб. Ночью 15 беспилотников ВСУ были сбиты над Черным морем и двумя регионами России, также... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T21:55

2024-12-15T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе, один моряк погиб. Ночью 15 беспилотников ВСУ были сбиты над Черным морем и двумя регионами России, также над Туапсинским районом Кубани. В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в центре города. Российские военнослужащие освободили населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в ДНР. На территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" начнет работать ЗАГС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трагедия в Керченском проливеВ воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 14 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж также из 14 человек, сообщили в Морспасслужбе. Из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до 7 балов суда получили повреждения и запросили помощь. В республиканском главке МЧС России сообщили, что Танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.Как стало известно позже, с танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, еще один погиб. По факту крушения танкеров в Керченском проливе СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела.Затем стало известно, что 14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани.Атака беспилотников на регионы РоссииВ Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО за ночь было перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотников над территорией Российской Федерации. По информации оборонного ведомства, тринадцать БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному - над территориями Курской и Белгородской областей.Украинские дроны над КубаньюНад Туапсинским районом Кубани ночью сбили украинские беспилотники, сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко. По его данным, обошлось без пострадавших и повреждений.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в нескольких муниципалитетах края ночью уничтожили беспилотники, которые пытались атаковать жилые постройки. По его данным, обломки одного из БПЛА упали на частный дом, имущество восстановят.Задержание террориста в ДНРУправление ФСБ России по ДНР сообщило о задержании местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка, в результате которого погиб российский офицер, еще один человек получил ранения. Причастный к подрыву авто заложил под днище автомобиля самодельное взрывное устройство, после чего дистанционно привел его в действие с целью убийства, уточнили в ведомстве.В ходе допроса фигурант сообщил, что действовал по указанию украинских спецслужб. За совершение указанного преступления ему пообещали заплатить вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США, уточнили в СК по региону.Освобождение сел в ДНРВ результате решительных действий российские военные подразделений "Центр" и "Южной" группировкой войск освободили населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в ДНР, сообщили в Минобороны.Также армия России нанесла поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово ДНР.Открытие ЗАГСа в "Новом Херсонесе"В правительстве Севастополя сообщили, что в мае 2025 года на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" начнет свою работу ЗАГС. Уточняется, что располагаться он будет в здании Музея Христианства.По данным властей, пары смогут не только юридически оформить свои отношения, но и совершить таинство венчания в Храме-парке под открытым небом — единственном подобном месте в мире. Такая возможность появится в мае следующего года, сразу после больших церковных праздников.

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https://crimea.ria.ru/20241215/shest-chelovek-postradali-posle-stolknoveniya-dvukh-mikroavtobusov-na-kubani-1142626267.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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