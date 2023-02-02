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Армия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева
Армия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Армия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева
Поставки военной и специальной техники значительно вырастут в 2023 году. Об этом заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T19:21
2023-02-02T19:21
2023-02-02T19:21
армия и флот
сво
вооруженные силы россии
дмитрий медведев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Поставки военной и специальной техники значительно вырастут в 2023 году. Об этом заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов. Однако на фоне снабжения киевского режима западным оружием, мощности будут наращивать.Уверенность в победеРанее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в победе России в спецоперации благодаря работе оборонно-промышленного комплекса. По его словам, российская оборонная промышленность ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире."Мы ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год более, чем в три раза, чем в США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством", – сказал он во время визита на "Обуховский завод", входящий в концерн "Алмаз-Антей".Расширение арсенала О расширении арсенала современных ударных средств Вооруженных сил РФ также заявлял министр обороны Сергей Шойгу."Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – сказал Шойгу в ходе очередного селекторного совещания.По его словам, будут приняты исчерпывающие меры, направленные на качественное обновление вооруженных сил. Среди первоочередных задач глава оборонного ведомства назвал расширение арсенала современных ударных средств. А также совершенствование системы управления и связи при помощи технологий искусственного интеллекта.Такого еще не былоПотребность в развитии вооруженных сил видит и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В условиях, когда Запад использует Украину в гибридной войне против России, стремится расширить границы НАТО на восток за счет Финляндии и Швеции, Россия обязана гарантировать защиту государственного суверенитета, считает он.В частности, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, формировании трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии.Читайте также на РИА Новости Крым: Россия ответит на угрозы – ПутинЗапрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" КиеваПутин собрал Совбез по теме спецоперации на Украине
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армия и флот, сво, вооруженные силы россии, дмитрий медведев, россия
Армия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева
Дмитрий Медведев заявил о существенном росте поставок всех видов вооружения в 2023 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Поставки военной и специальной техники значительно вырастут в 2023 году. Об этом заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Поставки всех видов вооружения, военной и специальной техники существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружие разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов. Однако на фоне снабжения киевского режима западным оружием, мощности будут наращивать.
Уверенность в победе
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в победе России в спецоперации благодаря работе оборонно-промышленного комплекса. По его словам, российская оборонная промышленность ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире.
"Мы ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год более, чем в три раза, чем в США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством", – сказал он во время визита на "Обуховский завод", входящий в концерн "Алмаз-Антей".
Расширение арсенала
О расширении арсенала современных ударных средств Вооруженных сил РФ также заявлял министр обороны Сергей Шойгу.
"Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – сказал Шойгу в ходе очередного селекторного совещания.
По его словам, будут приняты исчерпывающие меры, направленные на качественное обновление вооруженных сил. Среди первоочередных задач глава оборонного ведомства назвал расширение арсенала современных ударных средств. А также совершенствование системы управления и связи при помощи технологий искусственного интеллекта.
Такого еще не было
Потребность в развитии вооруженных сил видит и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В условиях, когда Запад использует Украину в гибридной войне против России, стремится расширить границы НАТО на восток за счет Финляндии и Швеции, Россия обязана гарантировать защиту государственного суверенитета, считает он.
"В целях нейтрализации данных угроз высшим руководством страны поставлена задача скорректировать план развития вооруженных сил. Его параметры одобрены верховным главнокомандующим на расширенном заседании коллегии Министерства обороны", — сказал Герасимов.
В частности, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, формировании трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии.
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