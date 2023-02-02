https://crimea.ria.ru/20230202/armiya-rossii-poluchit-bolshe-vooruzheniya-dlya-svo---zayavlenie-medvedeva-1126747406.html

Армия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева

Армия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Армия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева

Поставки военной и специальной техники значительно вырастут в 2023 году. Об этом заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T19:21

2023-02-02T19:21

2023-02-02T19:21

армия и флот

сво

вооруженные силы россии

дмитрий медведев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126746259_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_74a96291ccf4a5f1367cda694b59942c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Поставки военной и специальной техники значительно вырастут в 2023 году. Об этом заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов. Однако на фоне снабжения киевского режима западным оружием, мощности будут наращивать.Уверенность в победеРанее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в победе России в спецоперации благодаря работе оборонно-промышленного комплекса. По его словам, российская оборонная промышленность ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире."Мы ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год более, чем в три раза, чем в США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством", – сказал он во время визита на "Обуховский завод", входящий в концерн "Алмаз-Антей".Расширение арсенала О расширении арсенала современных ударных средств Вооруженных сил РФ также заявлял министр обороны Сергей Шойгу."Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – сказал Шойгу в ходе очередного селекторного совещания.По его словам, будут приняты исчерпывающие меры, направленные на качественное обновление вооруженных сил. Среди первоочередных задач глава оборонного ведомства назвал расширение арсенала современных ударных средств. А также совершенствование системы управления и связи при помощи технологий искусственного интеллекта.Такого еще не былоПотребность в развитии вооруженных сил видит и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В условиях, когда Запад использует Украину в гибридной войне против России, стремится расширить границы НАТО на восток за счет Финляндии и Швеции, Россия обязана гарантировать защиту государственного суверенитета, считает он.В частности, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, формировании трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии.Читайте также на РИА Новости Крым: Россия ответит на угрозы – ПутинЗапрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" КиеваПутин собрал Совбез по теме спецоперации на Украине

https://crimea.ria.ru/20230124/takogo-esche-ne-bylo-gerasimov-o-razvitii-armii-i-mobilizatsii-v-rossii-1126548154.html

https://crimea.ria.ru/20221026/putin-provel-trenirovku-strategicheskikh-sil-sderzhivaniya-1125095278.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, сво, вооруженные силы россии, дмитрий медведев, россия