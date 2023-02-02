https://crimea.ria.ru/20230202/rossiya-otvetit-na-ugrozy--putin-1126744665.html

Россия ответит на угрозы – Путин

Россия ответит на угрозы – Путин - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Россия ответит на угрозы – Путин

Нацистская идеология в современном обличии создает угрозы для России, однако она ответит на угрозы. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T17:58

2023-02-02T17:58

2023-02-02T18:00

владимир путин (политик)

политика

россия

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нато

украина

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Нацистская идеология в современном обличии создает угрозы для России, однако она ответит на угрозы. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном концерте по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.Готовность ради своей Родины и ради правды идти до конца заключается в характере нашего народа, подчеркнул президент."Для тех, кто угрожает нам, видимо, не понятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство, - отметил он. - Преемственность поколений, ценностей, традиций - все это отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе".Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров ответил на вопрос о сроках завершения спецоперации на УкраинеПутин поручил расширить территории для экспериментов с дронамиПрезидент, бойцы СВО и ветераны: на кого равняются студенты Крыма

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, россия, в мире, нато, украина, армия и флот, вооруженные силы россии