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Россия ответит на угрозы – Путин
Россия ответит на угрозы – Путин - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Россия ответит на угрозы – Путин
Нацистская идеология в современном обличии создает угрозы для России, однако она ответит на угрозы. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T17:58
2023-02-02T17:58
2023-02-02T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Нацистская идеология в современном обличии создает угрозы для России, однако она ответит на угрозы. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном концерте по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.Готовность ради своей Родины и ради правды идти до конца заключается в характере нашего народа, подчеркнул президент."Для тех, кто угрожает нам, видимо, не понятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство, - отметил он. - Преемственность поколений, ценностей, традиций - все это отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе".Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров ответил на вопрос о сроках завершения спецоперации на УкраинеПутин поручил расширить территории для экспериментов с дронамиПрезидент, бойцы СВО и ветераны: на кого равняются студенты Крыма
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владимир путин (политик), политика, россия, в мире, нато, украина, армия и флот, вооруженные силы россии
Россия ответит на угрозы – Путин
Путин: Россия ответит на угрозы не только бронетехникой
17:58 02.02.2023 (обновлено: 18:00 02.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Нацистская идеология в современном обличии создает угрозы для России, однако она ответит на угрозы. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном концерте по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.
"Те, кто рассчитывает одержать победу над Россией на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с РФ будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылали. Но у нас есть, чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать", - подчеркнул президент.
Готовность ради своей Родины и ради правды идти до конца заключается в характере нашего народа, подчеркнул президент.
"Для тех, кто угрожает нам, видимо, не понятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство, - отметил он. - Преемственность поколений, ценностей, традиций - все это отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе".
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