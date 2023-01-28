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Президент, бойцы СВО и ветераны: на кого равняются студенты Крыма - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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Президент, бойцы СВО и ветераны: на кого равняются студенты Крыма
Президент, бойцы СВО и ветераны: на кого равняются студенты Крыма - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Президент, бойцы СВО и ветераны: на кого равняются студенты Крыма
Западные политики и бизнесмены больше не в тренде у молодежи. В качестве примеров студенты все чаще выбирают защитников Отечества, а также российских... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T19:32
2023-01-28T19:32
крым
пресс-центр
общество
владимир путин (политик)
кфу (крымский федеральный университет)
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
сво
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Западные политики и бизнесмены больше не в тренде у молодежи. В качестве примеров студенты все чаще выбирают защитников Отечества, а также российских государственных и общественных деятелей. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучили представители ведущих вузов Крыма.Так, по мнению студента медакадемии Георгиевского КФУ Эльвиса Измаилова, студентам тяжело выбрать один пример для подражания ввиду разных интересов и возможностей. Для себя, как будущего врача, молодой человек выделяет советского ученого-патофизиолога, ректора Крымского мединститута в 1951-1970 годах Сергея Георгиевского.Сегодня каждый студент старается быть мобильным, прокачивать свои профессиональные навыки и оставаться на волне цифровизации, отметил еще один участник пресс-конференции, проректор по воспитательной и социальной работе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Нияз Фазылов. По его мнению, сегодня в качестве кумиров молодежь выбирает членов своей семьи, ветеранов и участников спецоперации."Уходит тот тренд, когда молодежь равнялась на западных героев – политиков, бизнесменов, актеров. Сейчас есть свои, отечественные. Равняются и на наших политиков, и на главу нашей республики, президента. Наши студенты в любом случае равняются на нашего основателя Февзи Якубовича Якубова, который действительно внес огромнейший вклад в развитие образования в Республике Крым", - подчеркнул он.На вопрос о том, кого бы Фазылов пригласил в вуз для встречи со студентами, он однозначно ответил - Владимира Путина."Если бы была возможность, мы бы с удовольствием организовали встречу с президентом. Думаю, все прошло бы замечательно", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Поколение защитников: кем вырастут наши дети – мнениеИгорь Матвиенко пригласил Путина в КрымКуда пропала либеральная молодежь — мнение общественника
https://crimea.ria.ru/20221222/putin-poruchil-vnedrit-otdelnyy-kurs-po-istorii-dlya-molodezhi-1126084660.html
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крым, пресс-центр, общество, владимир путин (политик), кфу (крымский федеральный университет), крымский инженерно-педагогический университет (кипу), сво, великая отечественная война
Президент, бойцы СВО и ветераны: на кого равняются студенты Крыма

Представители студенческого сообщества Крыма рассказали о героях современной молодежи

19:32 28.01.2023
 
© РИА Новости . Kirill Braga / Перейти в фотобанкДобровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
Добровольцы отряда Сталинград на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости . Kirill Braga
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Западные политики и бизнесмены больше не в тренде у молодежи. В качестве примеров студенты все чаще выбирают защитников Отечества, а также российских государственных и общественных деятелей. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучили представители ведущих вузов Крыма.
Так, по мнению студента медакадемии Георгиевского КФУ Эльвиса Измаилова, студентам тяжело выбрать один пример для подражания ввиду разных интересов и возможностей. Для себя, как будущего врача, молодой человек выделяет советского ученого-патофизиолога, ректора Крымского мединститута в 1951-1970 годах Сергея Георгиевского.

"Единого образа действительно нет, но примером выступают как герои минувших лет, так и наши дедушки, прадедушки, принимавшие участие в Великой Отечественной войне. Если говорить о защитниках Отечества, то это и защищающие нас сегодня на спецоперации, некоторая молодежь уже берет с них пример", - отметил председатель студенческого совета обучающихся Крымского инженерно-педагогического университета, член Совета обучающихся при Минобрнауки РФ Максим Подшибякин.

Сегодня каждый студент старается быть мобильным, прокачивать свои профессиональные навыки и оставаться на волне цифровизации, отметил еще один участник пресс-конференции, проректор по воспитательной и социальной работе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Нияз Фазылов. По его мнению, сегодня в качестве кумиров молодежь выбирает членов своей семьи, ветеранов и участников спецоперации.
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"Уходит тот тренд, когда молодежь равнялась на западных героев – политиков, бизнесменов, актеров. Сейчас есть свои, отечественные. Равняются и на наших политиков, и на главу нашей республики, президента. Наши студенты в любом случае равняются на нашего основателя Февзи Якубовича Якубова, который действительно внес огромнейший вклад в развитие образования в Республике Крым", - подчеркнул он.
На вопрос о том, кого бы Фазылов пригласил в вуз для встречи со студентами, он однозначно ответил - Владимира Путина.
"Если бы была возможность, мы бы с удовольствием организовали встречу с президентом. Думаю, все прошло бы замечательно", - заключил он.
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