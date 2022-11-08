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Куда пропала либеральная молодежь — мнение общественника - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Куда пропала либеральная молодежь — мнение общественника
Куда пропала либеральная молодежь — мнение общественника - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Куда пропала либеральная молодежь — мнение общественника
Война за умы российской молодежи ведется давно и системно, с привлечением крупного финансирования, но сейчас либерально настроенные молодые люди склонны менять... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T18:07
2022-11-08T18:07
мнения
политика
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Война за умы российской молодежи ведется давно и системно, с привлечением крупного финансирования, но сейчас либерально настроенные молодые люди склонны менять свои взгляды. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.При этом он отметил, что на настроения молодежи, в том числе с либеральными взглядами, повлияла специальная военная операция."Сейчас период определенных вызовов. Одна история, когда у нас обыденные мирные дни, и всегда можно выйти на улицу и кричать, что ты против всего плохого, не неся за этим никакого конструктива. Но история изменилась с началом специальной военной операции, и, не будем лукавить, после объявления частичной мобилизации мы, к сожалению, видели очереди на границе России. Искренне убежден: если бы мы проводили там тестирование на политические взгляды, некоторое количество либералов мы в этой очереди нашли бы", — уверен Зинченко.Он также добавил, что молодые люди в России, не имеющие четкой политической позиции, сейчас задумались над происходящим. Возможно сейчас они впервые приняли самостоятельное решение, никем не навязанное со стороны, и остались в своей стране."Есть категория тех, которые "впервые подумали". Они увидели реальные факты. И когда сегодня мы задаем этот вопрос молодым людям, которые некогда выходили на площади и митинговали, мы понимаем, что они уже не могут лукавить. Определились те, которую свою страну все-таки любит", - полагает Зинченко.
https://crimea.ria.ru/20221108/minoborony-podderzhalo-vvedenie-v-shkolakh-zanyatiy-po-voennoy-podgotovke-1125275639.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мнения, политика, общество, специальная военная операция рф на украине

Куда пропала либеральная молодежь — мнение общественника

18:07 08.11.2022
 
© Анна ПетроваДевушки на набережной Севастополя
Девушки на набережной Севастополя
© Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Война за умы российской молодежи ведется давно и системно, с привлечением крупного финансирования, но сейчас либерально настроенные молодые люди склонны менять свои взгляды. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.
"Война за умы наших молодых людей ведется очень давно. В это вливаются колоссальные денежные ресурсы. И этому нужно противостоять. Это системная работа, которую необходимо проводить каждый день, не только государству, но и общественным институтам. За умы молодых людей нужно бороться", — считает молодой политик.
При этом он отметил, что на настроения молодежи, в том числе с либеральными взглядами, повлияла специальная военная операция.
"Сейчас период определенных вызовов. Одна история, когда у нас обыденные мирные дни, и всегда можно выйти на улицу и кричать, что ты против всего плохого, не неся за этим никакого конструктива. Но история изменилась с началом специальной военной операции, и, не будем лукавить, после объявления частичной мобилизации мы, к сожалению, видели очереди на границе России. Искренне убежден: если бы мы проводили там тестирование на политические взгляды, некоторое количество либералов мы в этой очереди нашли бы", — уверен Зинченко.
Он также добавил, что молодые люди в России, не имеющие четкой политической позиции, сейчас задумались над происходящим. Возможно сейчас они впервые приняли самостоятельное решение, никем не навязанное со стороны, и остались в своей стране.
"Есть категория тех, которые "впервые подумали". Они увидели реальные факты. И когда сегодня мы задаем этот вопрос молодым людям, которые некогда выходили на площади и митинговали, мы понимаем, что они уже не могут лукавить. Определились те, которую свою страну все-таки любит", - полагает Зинченко.
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