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Белоусов поблагодарил военных за освобождение Крымского - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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Белоусов поблагодарил военных за освобождение Крымского
Белоусов поблагодарил военных за освобождение Крымского - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Белоусов поблагодарил военных за освобождение Крымского
Глава Минобороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав подразделения группы "Центр" за освобождение очередного населенного пункта в... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T14:31
2025-02-01T14:31
новости сво
министерство обороны рф
андрей белоусов
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
вооруженные силы россии
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Глава Минобороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав подразделения группы "Центр" за освобождение очередного населенного пункта в Донбассе, сообщает в субботу пресс-служба оборонного ведомства.Населенный пункт Крымское в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских войск в ходе боев за последние сутки, сообщили ранее в российском военном ведомстве. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают активные наступательные действия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую областьБелоусов проинспектировал Южную группировку войскАрмия России освободила Нововасилевку в ДНР
https://crimea.ria.ru/20250131/nachalnik-genshtaba-nagradil-boytsov-gruppirovki-vostok-1143823059.html
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новости сво, министерство обороны рф, андрей белоусов, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, группировка войск "центр"
Белоусов поблагодарил военных за освобождение Крымского

Белоусов поблагодарил бойцов "Центра" за освобождение населенного пункта Крымское в ДНР

14:31 01.02.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Андрей Белоусов
 Министр обороны РФ Андрей Белоусов
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Глава Минобороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав подразделения группы "Центр" за освобождение очередного населенного пункта в Донбассе, сообщает в субботу пресс-служба оборонного ведомства.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 101-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Крымское Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
Населенный пункт Крымское в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских войск в ходе боев за последние сутки, сообщили ранее в российском военном ведомстве. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают активные наступательные действия.
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