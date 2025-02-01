https://crimea.ria.ru/20250201/belousov-poblagodaril-voennykh-za-osvobozhdenie-krymskogo-1143843093.html

Белоусов поблагодарил военных за освобождение Крымского

Белоусов поблагодарил военных за освобождение Крымского - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Белоусов поблагодарил военных за освобождение Крымского

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав подразделения группы "Центр" за освобождение очередного населенного пункта в... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T14:31

2025-02-01T14:31

2025-02-01T14:31

новости сво

министерство обороны рф

андрей белоусов

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

вооруженные силы россии

группировка войск "центр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Глава Минобороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав подразделения группы "Центр" за освобождение очередного населенного пункта в Донбассе, сообщает в субботу пресс-служба оборонного ведомства.Населенный пункт Крымское в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских войск в ходе боев за последние сутки, сообщили ранее в российском военном ведомстве. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают активные наступательные действия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую областьБелоусов проинспектировал Южную группировку войскАрмия России освободила Нововасилевку в ДНР

https://crimea.ria.ru/20250131/nachalnik-genshtaba-nagradil-boytsov-gruppirovki-vostok-1143823059.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, андрей белоусов, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, группировка войск "центр"