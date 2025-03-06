https://crimea.ria.ru/20250306/zhitelyu-novorossiyska-dali-15-let-za-peredachu-dannykh-o-korablyakh-vmf-rossii-1144695420.html

Жителю Новороссийска дали 15 лет за передачу данных о кораблях ВМФ России

Жителю Новороссийска дали 15 лет за передачу данных о кораблях ВМФ России - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Жителю Новороссийска дали 15 лет за передачу данных о кораблях ВМФ России

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Новороссийска, который собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T10:51

2025-03-06T10:51

2025-03-06T10:51

новороссийск

новости

происшествия

вмф

украинские спецслужбы

суд

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Новороссийска, который собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о кораблях Военно-морского флота России в акватории Новороссийска, а также о местах нахождения военной части и аэродрома, способах их охраны. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.Установлено, что в период с января по март 2024 года злоумышленник, получивший в 2019 году гражданство РФ, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в террористическую организацию.Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, из которых первые 3 года – в тюрьме.В феврале в Херсонской области правоохранители пресекли деятельность 51-летней гражданки Украины, причастной к шпионажу. Женщина передавала противнику данные о перемещениях российской армии. 20 февраля срок за госизмену получил житель Ленинского района Крыма, который передавал украинской военной разведке информацию о действиях армии России. Он получил 18 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавала данные о военных РФ - жительница Севастополя получила срокЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании

новороссийск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, новости, происшествия, вмф, украинские спецслужбы, суд, приговор