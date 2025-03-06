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Жителю Новороссийска дали 15 лет за передачу данных о кораблях ВМФ России - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Жителю Новороссийска дали 15 лет за передачу данных о кораблях ВМФ России
Жителю Новороссийска дали 15 лет за передачу данных о кораблях ВМФ России - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Жителю Новороссийска дали 15 лет за передачу данных о кораблях ВМФ России
Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Новороссийска, который собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T10:51
2025-03-06T10:51
новороссийск
новости
происшествия
вмф
украинские спецслужбы
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Новороссийска, который собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о кораблях Военно-морского флота России в акватории Новороссийска, а также о местах нахождения военной части и аэродрома, способах их охраны. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.Установлено, что в период с января по март 2024 года злоумышленник, получивший в 2019 году гражданство РФ, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в террористическую организацию.Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, из которых первые 3 года – в тюрьме.В феврале в Херсонской области правоохранители пресекли деятельность 51-летней гражданки Украины, причастной к шпионажу. Женщина передавала противнику данные о перемещениях российской армии. 20 февраля срок за госизмену получил житель Ленинского района Крыма, который передавал украинской военной разведке информацию о действиях армии России. Он получил 18 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавала данные о военных РФ - жительница Севастополя получила срокЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании
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Новости
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РИА Новости Крым
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новороссийск, новости, происшествия, вмф, украинские спецслужбы, суд, приговор
Жителю Новороссийска дали 15 лет за передачу данных о кораблях ВМФ России

За передачу информации о кораблях ВМФ России на 15 лет осужден житель Новороссийска

10:51 06.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Новороссийска, который собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о кораблях Военно-морского флота России в акватории Новороссийска, а также о местах нахождения военной части и аэродрома, способах их охраны. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Установлено, что в период с января по март 2024 года злоумышленник, получивший в 2019 году гражданство РФ, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в террористическую организацию.
"По заданию кураторов собирал информацию о кораблях Военно-морского флота России в акватории Цемесской бухты Новороссийска, а также о местах нахождения военной части и аэродрома, способах их охраны. Полученные данные передавал с помощью мессенджера представителям спецслужб Украины", – рассказали в Генпрокуратуре.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, из которых первые 3 года – в тюрьме.
В феврале в Херсонской области правоохранители пресекли деятельность 51-летней гражданки Украины, причастной к шпионажу. Женщина передавала противнику данные о перемещениях российской армии. 20 февраля срок за госизмену получил житель Ленинского района Крыма, который передавал украинской военной разведке информацию о действиях армии России. Он получил 18 лет лишения свободы.
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НовороссийскНовостиПроисшествияВМФУкраинские спецслужбыСудПриговор
 
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Заголовок открываемого материала
11:11Как в Крыму будут решать проблему кадров в агропромышленном комплексе
10:51Жителю Новороссийска дали 15 лет за передачу данных о кораблях ВМФ России
10:38Крым входит в пятерку самых востребованных направлений в России
10:31Дело о мошенничестве с землями в Севастополе на 197 млн передано в суд
10:20В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима
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