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Дело о мошенничестве с землями в Севастополе на 197 млн передано в суд
Дело о мошенничестве с землями в Севастополе на 197 млн передано в суд - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Дело о мошенничестве с землями в Севастополе на 197 млн передано в суд
В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело по факту мошенничества с землями города стоимостью свыше 197 миллионов рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T10:31
2025-03-06T10:31
2025-03-06T10:32
прокуратура города севастополя
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новости севастополя
мошенничество
земля
правительство севастополя
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело по факту мошенничества с землями города стоимостью свыше 197 миллионов рублей. Об этом сообщает городская прокуратура.По версии следствия, мужчина собрал ряд подложных документов о выделении из собственности города земельных участков в районе садоводческого товарищества "Берег" на мысе Фиолент фактически несуществующему обслуживающему кооперативу "Дачно-строительный кооператив "Мыс Святой Елены".И добавили, что судебные решения еще по 18 участкам были отменены по апелляционным жалобам правительства Севастополя до регистрации права собственности.Площадь каждого участка, по данным ведомства, составляла от 500 до 1000 квадратных метров, а их общая стоимость – свыше 197 миллионов рублей. Расследование проведено СК России по Республике Крым и Севастополю.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя. "В настоящее время все участки возвращены в государственную собственность города Севастополя", – подытожили в прокуратуре.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникамБастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве с наследством в ЕвпаторииВ Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн
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прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, мошенничество, земля, правительство севастополя, суд
Дело о мошенничестве с землями в Севастополе на 197 млн передано в суд
Суд в Севастополе рассмотрит дело о мошенничестве с землями города на 197 миллионов рублей
10:31 06.03.2025 (обновлено: 10:32 06.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело по факту мошенничества с землями города стоимостью свыше 197 миллионов рублей. Об этом сообщает городская прокуратура.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Севастополя. Он обвиняется в 35 эпизодах преступной деятельности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 3 с. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, мужчина собрал ряд подложных документов о выделении из собственности города земельных участков в районе садоводческого товарищества "Берег" на мысе Фиолент фактически несуществующему обслуживающему кооперативу "Дачно-строительный кооператив "Мыс Святой Елены".
"Используя эти документы, мужчина обратился в Балаклавский районный суд Севастополя для признания права собственности на земельные участки за неосведомленными о его преступных намерениях гражданами, а затем в Севреестр – для регистрации. Таким образом, ему удалось зарегистрировать 17 участков", – пояснили в прокуратуре.
И добавили, что судебные решения еще по 18 участкам были отменены по апелляционным жалобам правительства Севастополя до регистрации права собственности.
Площадь каждого участка, по данным ведомства, составляла от 500 до 1000 квадратных метров, а их общая стоимость – свыше 197 миллионов рублей. Расследование проведено СК России по Республике Крым и Севастополю.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя.
"В настоящее время все участки возвращены в государственную собственность города Севастополя", – подытожили в прокуратуре.
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