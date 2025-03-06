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В НАТО через Киев пытались получить данные российских школьников – ФСБ - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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В НАТО через Киев пытались получить данные российских школьников – ФСБ
В НАТО через Киев пытались получить данные российских школьников – ФСБ - РИА Новости Крым, 06.03.2025
В НАТО через Киев пытались получить данные российских школьников – ФСБ
ФСБ сорвала попытку военной разведки Украины получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС)... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T10:10
2025-03-06T10:15
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
нато
школа
дети
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. ФСБ сорвала попытку военной разведки Украины получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Данные киевская разведка пыталась получить через рассылку писем с ресурсов молодежных военно-патриотических организаций. Доступ спецслужбы Украины пытались получить через сайты учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".Уточняется, что эти молодежные движения занимались организацией в 2024 году всероссийской просветительской акции "Военно-патриотический диктант".Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины незаконно получило доступ к электронным почтовым ящикам и перехватило письма с приглашением к диктанту.Киевские спецслужбы изменили файлы и массово разослали их в образовательные учреждения Москвы и области с целью сбора персональных данных подростков для вербовки в разведывательную деятельность против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил усилить меры безопасности в РоссииПопытка теракта в Дагестане: кому это выгодно ­– мнениеПередавал данные об армии России – на Херсонщине арестовали шпиона
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, нато, школа, дети, главное управление разведки украины (гур)
В НАТО через Киев пытались получить данные российских школьников – ФСБ

В НАТО через Киев пытались получить данные российских школьников для вербовки – ФСБ

10:10 06.03.2025 (обновлено: 10:15 06.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. ФСБ сорвала попытку военной разведки Украины получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"ФСБ пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области с целью их дальнейшей вербовки", – сообщили в ЦОС.
Данные киевская разведка пыталась получить через рассылку писем с ресурсов молодежных военно-патриотических организаций. Доступ спецслужбы Украины пытались получить через сайты учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
Уточняется, что эти молодежные движения занимались организацией в 2024 году всероссийской просветительской акции "Военно-патриотический диктант".
Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины незаконно получило доступ к электронным почтовым ящикам и перехватило письма с приглашением к диктанту.
Киевские спецслужбы изменили файлы и массово разослали их в образовательные учреждения Москвы и области с целью сбора персональных данных подростков для вербовки в разведывательную деятельность против России.
"Благодаря своевременным контрразведывательным мерам органов Федеральной службы безопасности последствия операции ГУР МО Украины были локализованы. Образовательные организации Москвы и Московской области проинформированы о готовящихся украинскими спецслужбами провокациях", – добавили в ведомстве.
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НовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияНАТОШколадетиГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
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