https://crimea.ria.ru/20250306/v-nato-cherez-kiev-pytalis-poluchit-dannye-rossiyskikh-shkolnikov--fsb-1144694721.html

В НАТО через Киев пытались получить данные российских школьников – ФСБ

В НАТО через Киев пытались получить данные российских школьников – ФСБ - РИА Новости Крым, 06.03.2025

В НАТО через Киев пытались получить данные российских школьников – ФСБ

ФСБ сорвала попытку военной разведки Украины получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС)... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T10:10

2025-03-06T10:10

2025-03-06T10:15

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

нато

школа

дети

главное управление разведки украины (гур)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_66cb11f09aa9840cd811db257e379650.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. ФСБ сорвала попытку военной разведки Украины получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Данные киевская разведка пыталась получить через рассылку писем с ресурсов молодежных военно-патриотических организаций. Доступ спецслужбы Украины пытались получить через сайты учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".Уточняется, что эти молодежные движения занимались организацией в 2024 году всероссийской просветительской акции "Военно-патриотический диктант".Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины незаконно получило доступ к электронным почтовым ящикам и перехватило письма с приглашением к диктанту.Киевские спецслужбы изменили файлы и массово разослали их в образовательные учреждения Москвы и области с целью сбора персональных данных подростков для вербовки в разведывательную деятельность против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил усилить меры безопасности в РоссииПопытка теракта в Дагестане: кому это выгодно ­– мнениеПередавал данные об армии России – на Херсонщине арестовали шпиона

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, нато, школа, дети, главное управление разведки украины (гур)