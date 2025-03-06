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В Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить дело
В Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 06.03.2025
В Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить дело
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Севастополе. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T11:50
2025-03-06T11:50
2025-03-06T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Севастополе. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.Информация об аварийном многоквартирном доме размещена в видеообращении в интернете. Также в видеообращении сообщается, что ремонт подъездов не осуществляется, асфальтовое покрытие вблизи дома имеет просадки и трещины. Из-за этого пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья трудно передвигаться по улице. Жители отмечают, что неоднократно обращались в обслуживающую организацию и администрацию, но безрезультатно.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного домаЖителей замерзающего Фиолента в Севастополе спасают генераторамиВ Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
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В Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить дело
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о разрушении дома в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Севастополе. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Информация об аварийном многоквартирном доме размещена в видеообращении в интернете.
"В результате самовольного переустройства управляющей компанией первого этажа здания, введенного в эксплуатацию более 60 лет назад, повреждена несущая стена, что создало угрозу полного обрушения строения", – сказано в сообщении.
Также в видеообращении сообщается, что ремонт подъездов не осуществляется, асфальтовое покрытие вблизи дома имеет просадки и трещины. Из-за этого пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья трудно передвигаться по улице. Жители отмечают, что неоднократно обращались в обслуживающую организацию и администрацию, но безрезультатно.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
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