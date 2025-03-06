https://crimea.ria.ru/20250306/v-sevastopole-razrushaetsya-zhiloy-dom--bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-1144699491.html

В Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить дело

В Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 06.03.2025

В Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить дело

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Севастополе. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T11:50

2025-03-06T11:50

2025-03-06T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Севастополе. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.Информация об аварийном многоквартирном доме размещена в видеообращении в интернете. Также в видеообращении сообщается, что ремонт подъездов не осуществляется, асфальтовое покрытие вблизи дома имеет просадки и трещины. Из-за этого пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья трудно передвигаться по улице. Жители отмечают, что неоднократно обращались в обслуживающую организацию и администрацию, но безрезультатно.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного домаЖителей замерзающего Фиолента в Севастополе спасают генераторамиВ Форосе из-за оползня треснула многоэтажка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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