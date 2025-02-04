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В Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного дома - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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В Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного дома
В Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного дома - РИА Новости Крым, 04.02.2025
В Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного дома
В Феодосии 85-летнюю женщину-ветерана не переселили из аварийного жилья, несмотря на решение суда. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T21:40
2025-02-04T21:40
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
феодосия
новости крыма
крым
переселение из аварийного жилья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Феодосии 85-летнюю женщину-ветерана не переселили из аварийного жилья, несмотря на решение суда. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбкжденного по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным Следкома, о нарушении прав ветерана труда стало известно из социальных медиа.По данному факту крымским главком СК возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Глава российского Следствия Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах по восстановлению прав пенсионерки.В марте этого года планируется начать расселение аварийных многоквартирных домов в Феодосии, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Речь идет о домах по улицам Дружбы, 50, 52 и 56.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощиВ Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено делоБолее 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жилья
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), феодосия, новости крыма, крым, переселение из аварийного жилья, закон и право
В Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного дома

В Феодосии 85-летней женщине-ветерану не предоставили жилье взамен аварийному - Следком

21:40 04.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Феодосии 85-летнюю женщину-ветерана не переселили из аварийного жилья, несмотря на решение суда. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбкжденного по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Следкома, о нарушении прав ветерана труда стало известно из социальных медиа.
"Дом, в котором она проживает, признан аварийным в конце 2022 года. Несмотря на имеющееся решение суда, чиновниками не принято должных мер по предоставлению пожилой женщине жилья и выплате компенсации", - уточняется в сообщении.
По данному факту крымским главком СК возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Глава российского Следствия Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах по восстановлению прав пенсионерки.
В марте этого года планируется начать расселение аварийных многоквартирных домов в Феодосии, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Речь идет о домах по улицам Дружбы, 50, 52 и 56.
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Александр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ФеодосияНовости КрымаКрымПереселение из аварийного жильяЗакон и право
 
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