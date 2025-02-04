https://crimea.ria.ru/20250204/v-krymu-veterana-truda-tretiy-god-ne-mogut-pereselit-iz-avariynogo-doma-1143923859.html

В Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного дома

В Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного дома - РИА Новости Крым, 04.02.2025

В Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного дома

В Феодосии 85-летнюю женщину-ветерана не переселили из аварийного жилья, несмотря на решение суда. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T21:40

2025-02-04T21:40

2025-02-04T21:40

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

феодосия

новости крыма

крым

переселение из аварийного жилья

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Феодосии 85-летнюю женщину-ветерана не переселили из аварийного жилья, несмотря на решение суда. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбкжденного по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным Следкома, о нарушении прав ветерана труда стало известно из социальных медиа.По данному факту крымским главком СК возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Глава российского Следствия Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах по восстановлению прав пенсионерки.В марте этого года планируется начать расселение аварийных многоквартирных домов в Феодосии, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Речь идет о домах по улицам Дружбы, 50, 52 и 56.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощиВ Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено делоБолее 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жилья

феодосия

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), феодосия, новости крыма, крым, переселение из аварийного жилья, закон и право