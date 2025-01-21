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В Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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В Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено дело
В Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено дело
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав семьи в Феодосии, которую до сих пор не... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T17:06
2025-01-21T17:06
крым
феодосия
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
жилье
переселение из аварийного жилья
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав семьи в Феодосии, которую до сих пор не переселили из подлежащего сносу аварийного дома. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Ранее к главе ведомства обратилась крымчанка по вопросу продолжающегося нарушения жилищных прав ее семьи. Женщина с несовершеннолетним ребенком, матерью и 85-летней бабушкой, являющейся ветераном труда, проживала в квартире дома, построенного более 100 лет назад, в Феодосии. Из-за значительного физического износа и разрушения конструкций в 2022 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Однако до настоящего времени равнозначное жилое помещение семье не предоставили. Из-за этого они вынуждены арендовать жилье за свой счет.Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудила по данному факту уголовное дело.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя Главного следственного управления Следкома России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощиВ Джанкое семья 17 лет живет в аварийном общежитии без тепла и водыВ Крыму пенсионерка полвека живет в аварийном доме из-за халатности
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, жилье, переселение из аварийного жилья, новости крыма
В Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено дело

В Крыму семью не переселяют из аварийного 100-летнего дома – Бастрыкин требует доклад

17:06 21.01.2025
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав семьи в Феодосии, которую до сих пор не переселили из подлежащего сносу аварийного дома. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Ранее к главе ведомства обратилась крымчанка по вопросу продолжающегося нарушения жилищных прав ее семьи. Женщина с несовершеннолетним ребенком, матерью и 85-летней бабушкой, являющейся ветераном труда, проживала в квартире дома, построенного более 100 лет назад, в Феодосии. Из-за значительного физического износа и разрушения конструкций в 2022 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Однако до настоящего времени равнозначное жилое помещение семье не предоставили. Из-за этого они вынуждены арендовать жилье за свой счет.
"Кроме того, при формировании бюджета на текущий год не учтена необходимость выплаты собственникам компенсации за изъятие жилплощади, из-за чего права заявительницы и ее родственников в установленный судебным решением шестимесячный срок также не будут реализованы. Многочисленные обращения результатов не принесли", - уточняется в сообщении.
Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудила по данному факту уголовное дело.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя Главного следственного управления Следкома России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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КрымФеодосияГСУ СК России по Крыму и СевастополюСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинЖильеПереселение из аварийного жильяНовости Крыма
 
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