https://crimea.ria.ru/20250121/v-krymu-semya-zhivet-v-100-letnem-dome-pod-snos--vozbuzhdeno-delo-1143539522.html

В Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено дело

В Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав семьи в Феодосии, которую до сих пор не... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T17:06

2025-01-21T17:06

2025-01-21T17:06

крым

феодосия

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав семьи в Феодосии, которую до сих пор не переселили из подлежащего сносу аварийного дома. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Ранее к главе ведомства обратилась крымчанка по вопросу продолжающегося нарушения жилищных прав ее семьи. Женщина с несовершеннолетним ребенком, матерью и 85-летней бабушкой, являющейся ветераном труда, проживала в квартире дома, построенного более 100 лет назад, в Феодосии. Из-за значительного физического износа и разрушения конструкций в 2022 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Однако до настоящего времени равнозначное жилое помещение семье не предоставили. Из-за этого они вынуждены арендовать жилье за свой счет.Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудила по данному факту уголовное дело.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя Главного следственного управления Следкома России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощиВ Джанкое семья 17 лет живет в аварийном общежитии без тепла и водыВ Крыму пенсионерка полвека живет в аварийном доме из-за халатности

крым

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, жилье, переселение из аварийного жилья, новости крыма