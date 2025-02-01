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Крымское в Донбассе перешло под контроль России

Крымское в Донбассе перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Крымское в Донбассе перешло под контроль России

Населенный пункт Крымское в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T12:17

2025-02-01T12:17

2025-02-01T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Населенный пункт Крымское в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, шесть бригад украинских войск разбиты бойцами "Центра" в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.Накануне Вооруженные силы РФ освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике. За прошедшую неделю под контроль российских войск перешли населенный пункт Двуречная Харьковской области, населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, Великая Новоселка, а также Зеленое и Новоелизаветовка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииНачальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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