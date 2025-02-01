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Крымское в Донбассе перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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Крымское в Донбассе перешло под контроль России
Крымское в Донбассе перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Крымское в Донбассе перешло под контроль России
Населенный пункт Крымское в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T12:17
2025-02-01T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Населенный пункт Крымское в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, шесть бригад украинских войск разбиты бойцами "Центра" в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.Накануне Вооруженные силы РФ освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике. За прошедшую неделю под контроль российских войск перешли населенный пункт Двуречная Харьковской области, населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, Великая Новоселка, а также Зеленое и Новоелизаветовка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииНачальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"
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РИА Новости Крым
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новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, министерство обороны рф, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии
Крымское в Донбассе перешло под контроль России

Армия России освободила Крымское в ДНР

12:17 01.02.2025 (обновлено: 12:22 01.02.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Населенный пункт Крымское в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
Кроме того, шесть бригад украинских войск разбиты бойцами "Центра" в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.
Накануне Вооруженные силы РФ освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике. За прошедшую неделю под контроль российских войск перешли населенный пункт Двуречная Харьковской области, населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, Великая Новоселка, а также Зеленое и Новоелизаветовка в ДНР.
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Новости СВОСитуация в Донбассе: новости и комментарииМинистерство обороны РФСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы России
 
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