https://crimea.ria.ru/20250305/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1144687215.html

В Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 05.03.2025

В Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе проводили в последний путь рядового Армана Авагяна. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T21:41

2025-03-05T21:41

2025-03-05T21:41

севастополь

утраты

память

новости севастополя

михаил развожаев

армия и флот

вооруженные силы россии

герои сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/05/1144687482_0:113:1135:751_1920x0_80_0_0_7687168dbeec7be1aad500073fca80d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь рядового Армана Авагяна. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Арман Рудольфович родился и вырос в Ереване. После окончания средней школы прошел военную службу в Донецкой области. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проявив мужество и самоотверженность. В 1995 году Арман Рудольфович переехал Севастополь. Наш город он очень любил и всегда сюда стремился", - написал губернатор.По его словам, Арман Авагян занимался строительным бизнесом. В 2020 году он был осужден за совершенное преступление и направлен к месту отбывания наказания. "Арман Рудольфович был патриотом России и хотел искупить свою вину на поле боя. Он заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений, выполняющее задачи в зоне проведения специальной военной операции", - добавил Михаил Развожаев.Арман Авагян погиб в бою при освобождении Донецкой народной республики, заключил глава города.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, память, новости севастополя, михаил развожаев, армия и флот, вооруженные силы россии, герои сво