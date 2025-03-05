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В Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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В Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 05.03.2025
В Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе проводили в последний путь рядового Армана Авагяна. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T21:41
2025-03-05T21:41
севастополь
утраты
память
новости севастополя
михаил развожаев
армия и флот
вооруженные силы россии
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь рядового Армана Авагяна. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Арман Рудольфович родился и вырос в Ереване. После окончания средней школы прошел военную службу в Донецкой области. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проявив мужество и самоотверженность. В 1995 году Арман Рудольфович переехал Севастополь. Наш город он очень любил и всегда сюда стремился", - написал губернатор.По его словам, Арман Авагян занимался строительным бизнесом. В 2020 году он был осужден за совершенное преступление и направлен к месту отбывания наказания. "Арман Рудольфович был патриотом России и хотел искупить свою вину на поле боя. Он заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений, выполняющее задачи в зоне проведения специальной военной операции", - добавил Михаил Развожаев.Арман Авагян погиб в бою при освобождении Донецкой народной республики, заключил глава города.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, утраты, память, новости севастополя, михаил развожаев, армия и флот, вооруженные силы россии, герои сво
В Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе простились с героем спецоперации

21:41 05.03.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевАрман Авагян
Арман Авагян
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь рядового Армана Авагяна. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Арман Рудольфович родился и вырос в Ереване. После окончания средней школы прошел военную службу в Донецкой области. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проявив мужество и самоотверженность. В 1995 году Арман Рудольфович переехал Севастополь. Наш город он очень любил и всегда сюда стремился", - написал губернатор.
По его словам, Арман Авагян занимался строительным бизнесом. В 2020 году он был осужден за совершенное преступление и направлен к месту отбывания наказания.
"Арман Рудольфович был патриотом России и хотел искупить свою вину на поле боя. Он заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений, выполняющее задачи в зоне проведения специальной военной операции", - добавил Михаил Развожаев.
Арман Авагян погиб в бою при освобождении Донецкой народной республики, заключил глава города.
СевастопольУтратыПамятьНовости СевастополяМихаил РазвожаевАрмия и флотВооруженные силы РоссииГерои СВО
 
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