https://crimea.ria.ru/20250305/voyna-s-rf-i-garantii-kievu-glavnye-zayavleniya-premera-britanii-starmera-1144686735.html

Война с РФ и гарантии Киеву: главные заявления премьера Британии Стармера

Война с РФ и гарантии Киеву: главные заявления премьера Британии Стармера - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Война с РФ и гарантии Киеву: главные заявления премьера Британии Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду выступил в Палате общин британского парламента и сделал ряд заявлений по поводу конфликта на Украине,... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T20:07

2025-03-05T20:07

2025-03-05T20:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду выступил в Палате общин британского парламента и сделал ряд заявлений по поводу конфликта на Украине, возможной войны с Россией и взаимоотношениях с США.О "миротворцах" на Украине и возможной войне с РФКак передает РИА Новости, комментируя возможное втягивание Лондона в прямой вооруженный конфликт с РФ после размещения на Украине так называемого "миротворческого контингента", Стармер ответил: "Это последнее, что кто-либо хочет видеть".По его словам, "смысл обеспечения устойчивого мира и защиты любого соглашения, если оно есть, заключается в предотвращении конфликта и в том, чтобы гарантировать сохранение мира"."Чтобы обеспечить мир, нужно обеспечить гарантии любой достигнутой сделки", – сказал он."Лучший способ достичь этого – убедиться, что любое соглашение, если оно будет достигнуто, обеспечено надежными гарантиями", – сказал он.О взаимоотношениях с США и ЕвропойБританская газета Independent привела ответ британского премьера на вопрос одного из депутатов, можно ли по-прежнему рассматривать президента США Дональда Трампа как "надежного союзника", после того как Вашингтон приостановил военную помощь Украине."Нам нужно обеспечить, чтобы США, Великобритания, Европа и Украина работали вместе, но мы не должны выбирать между США и Европой. У нас никогда не было такого исторического выбора, и мы не собираемся делать этого сейчас", – сказал по этому поводу Стармер.О гарантиях безопасности для УкраиныПо словам Стармера, в беседе с ним президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность сотрудничеству с НАТО в части обеспечения гарантий безопасности Украины."Он (Трамп – ред.) согласился с тем, что наши команды будут обсуждать гарантии безопасности. Я говорил с ним три раза по телефону с тех пор. Очень важно, чтобы мы работали с США, Европой и Украиной над сделкой, которая обеспечит надлежащие гарантии безопасности", – цитируют "Известия" Британского премьера.О замороженных российских активахГоворя о судьбе замороженных российских активов, Стармер заявил, что прибыль от них используется для финансирования Украины."Мы изучаем, можно ли пойти дальше", – добавил он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мечта о натовском сапоге: США и 17 стран Европы отказали Киеву в войскахЧто угрожает США после скандала Трампа с Зеленским в Белом доме – мнениеЕвропа продолжит вооружать Украину после установления мира – Стармер

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кир стармер, новости, великобритания, политика, россия, в мире, украина