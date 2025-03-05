https://crimea.ria.ru/20250305/rech-trampa-v-kongresse-i-vystuplenie-putina-v-mvd-glavnoe-za-den-1144687677.html

Речь Трампа в Конгрессе и выступление Путина в МВД: главное за день

Речь Трампа в Конгрессе и выступление Путина в МВД: главное за день - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Речь Трампа в Конгрессе и выступление Путина в МВД: главное за день

Президент США Дональд Трамп выступил с речью в Конгрессе. Президент России Владимир Путин выступил на расширенной коллегии МВД. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T23:35

2025-03-05T23:35

2025-03-05T23:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выступил с речью в Конгрессе. Президент России Владимир Путин выступил на расширенной коллегии МВД. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Штаты остановили передачу Киеву разведданных. Правительство РФ спишет 79 регионам задолженности по кредитам на 1 миллиард рублей. Центробанк ограничит количество банковских карт на одного человека. В Киргизии задержали 30 террористов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Речь Трампа в КонгрессеПрезидент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве президента обратился с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики государства, выступив перед обеими палатами Конгресса США – Палатой представителей и Сенатом.В частности, американский лидер заявил, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. Он призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине, назвав его "безумием".Он также сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского, в котором тот заверил в готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире.По словам американского лидера, в ходе переговоров с Москвой США получили "мощные сигналы" о готовности к заключению мира.Трамп также заявил, что Вашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав США, где остров будет "так или иначе". Кроме того, он заверил, что будет возвращать и Панамский канал. По его словам, "буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала".Президент США сообщил, что запросил у Конгресса финансирование новой системы противоракетной обороны Golden Dome.Выступление путина на коллегии МВД РФПрезидент России Владимир Путин выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД, обозначив ключевые приоритеты работы ведомства на 2025 год.В частности, глава государства обозначил вопросы миграции, киберпреступности, борьбы с коррупцией, необходимости оперативного реагирования на экстремизм.Так, Владимир Путин поручил силовикам уделять особое внимание вопросам антитеррористической защищенности Особенную важность вопрос приобретает в ходе предстоящих торжеств по случают 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, указал он.Российский лидер отметил рост числа преступлений с использованием цифровых технологий и поручил МВД усилить меры борьбы с киберпреступностью . По его словам, почти четверть пострадавших людей - это пенсионеры. При этом раскрываемость киберпреступлений снизилась и составила около 23%.Он также указал на необходимость принятия мер по снижению смертности граждан в дорожных авариях. По словам президента, смертность граждан России в дорожно-транспортных происшествиях за 20 лет снизилась вдвое, к 2030 году этот показатель должен быть еще как минимум в полтора раза ниже.Киев перестал получать разведданные от СШАДиректор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных Киеву. Его слова привела журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич.По словам главы ЦРУ пауза вызвана необходимостью "добиться ответственности от всех за установление мира".Списание регионам долгов по бюджетным кредитамМинистр финансов России Антон Силуанов доложил президенту России Владимиру Путину, что объем списания задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам составит около одного триллиона рублей.По словам министра, эта мера коснется 79 регионов страны.Согласно поступившим от регионов предложениям, порядка 50% от всех объемов списания предлагается направить на расходы в сфере ЖКХ. 18%, или почти 200 миллиардов рублей, направят на переселение из аварийного фонда и обновление общественного транспорта.Порядка 140 миллиардов рублей (13%) предлагается направить на реализацию новых инвестиционных проектов, и около 5% (55 миллиардов рублей) предлагается направить на развитие опорных населенных пунктов, уточнил Силуанов.Ограничения по оформлению банковских картВ рамках борьбы с кибермошенничеством Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.По ее словам, простых граждан это не затронет, "потому что это мошенник открывают по сто и даже по тысяче карт".По данным Центробанка, сейчас, благодаря уже введенным ранее мерам по борьбе с аферистами, крупные банки отбивают свыше 99,9% мошеннических атак на граждан. Ежемесячно банки приостанавливают 300 тысяч подозрительных переводов, в том числе благодаря введению так называемого периода охлаждения, когда кредитные средства становятся доступными только спустя несколько часов или даже дней после оформления договора. При этом даже 00,1% не отбитых атак, по словам Набиуллиной, выражаются в потерянных гражданами миллиардах.Задержание террористов в КиргизииВ Киргизии в рамках контртеррористической операции задержаны 30 членов подпольной террористической ячейки, которые готовились совершить серию терактов в стране.Отмечается, что задержанные проповедовали идею джихада, деятельность ячейки координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации.Задержанные систематически проводили конспиративные встречи, на которых пропагандировали радикальную идеологию и собирали деньги для финансирования террористической деятельности.Основной целью данной радикальной группы являлось совершение так называемого джихада против конституционного строя Киргизии, а также планирование террористических акций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов республики

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https://crimea.ria.ru/20250305/zayavleniya-trampa-po-ukraine-chego-dobivaetsya-khozyain-belogo-doma-1144684555.html

https://crimea.ria.ru/20250305/voyna-s-rf-i-garantii-kievu-glavnye-zayavleniya-premera-britanii-starmera-1144686735.html

https://crimea.ria.ru/20250305/kiev-vbrosil-novyy-feyk-o-krymskom-moste-1144686038.html

https://crimea.ria.ru/20250305/pomosch-pod-ognem-kak-proshel-god-raboty-ombudsmena-khersonskoy-oblasti-1144641397.html

https://crimea.ria.ru/20250305/na-krym-nadvigaetsya-shtorm---mchs-1144680406.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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