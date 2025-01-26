https://crimea.ria.ru/20250126/osvobozhdena-velikaya-novoselka-v-donbasse-1143672692.html
Освобождена Великая Новоселка в Донбассе
Освобождена Великая Новоселка в Донбассе - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Освобождена Великая Новоселка в Донбассе
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Великая Новоселка в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T17:05
2025-01-26T17:05
2025-01-26T17:08
донецкая народная республика (днр)
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Великая Новоселка в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Также в воскресенье в оборонном ведомстве РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Зеленое в ДНР.В пятницу стало известно об освобождении населенного пункта Тимофеевка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывыЗеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки "Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине
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донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Освобождена Великая Новоселка в Донбассе
В Донбассе освобождена Великая Новоселка
17:05 26.01.2025 (обновлено: 17:08 26.01.2025)