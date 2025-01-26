https://crimea.ria.ru/20250126/osvobozhdena-velikaya-novoselka-v-donbasse-1143672692.html

Освобождена Великая Новоселка в Донбассе

Освобождена Великая Новоселка в Донбассе - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Освобождена Великая Новоселка в Донбассе

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Великая Новоселка в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T17:05

2025-01-26T17:05

2025-01-26T17:08

донецкая народная республика (днр)

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

россия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Великая Новоселка в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Также в воскресенье в оборонном ведомстве РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Зеленое в ДНР.В пятницу стало известно об освобождении населенного пункта Тимофеевка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывыЗеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки "Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине

донецкая народная республика (днр)

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу