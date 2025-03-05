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Макрон инициирует дискуссию о применении ядерного оружия

Макрон инициирует дискуссию о применении ядерного оружия - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Макрон инициирует дискуссию о применении ядерного оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" всего Евросоюза. Об этом РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T22:15

2025-03-05T22:15

2025-03-05T23:26

эммануэль макрон

франция

политика

россия

мнения

европейский союз (ес)

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" всего Евросоюза. Об этом он заявил в среду в обращении к нации, сообщает РИА Новости.Макрон добавил, что Франция "имеет особый статус в европейской обороне".В своей речи политик назвал Россию "угрозой для Франции и Европы". По его словам, конфликт на Украине "не ослабевает", а США "оставляют неопределенность в отношении будущих шагов".Президент Франции также заявил, что мирное соглашение "не может быть достигнут любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины".Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что у России нет никаких планов нападения на страны НАТО. Утверждения об обратном он называл бредом, чушью и запугиванием европейского населения. Глава государства призвал не формировать из России образ врага, так как это играет не на руку самим западным странам.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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эммануэль макрон, франция, политика, россия, мнения, европейский союз (ес), ядерное оружие