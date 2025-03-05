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Гимн Крыма: каким его представляют жители - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Гимн Крыма: каким его представляют жители
Гимн Крыма: каким его представляют жители - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Гимн Крыма: каким его представляют жители
В Крыму продолжается конкурс на новый гимн республики – он стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня текущего года. В это время власти должны будут... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T21:08
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крым
общество
гимн крыма
опрос
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается конкурс на новый гимн республики – он стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня текущего года. В это время власти должны будут официально утвердить текст.Работы присылают в комиссию по подготовке нового гимна Республики Крым, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже "выполнил свою историческую роль". В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.Также власти акцентировали внимание на необходимости отразить в гимне события Крымской весны и воссоединение Крыма с Россией. В частности, на это в сентябре 2024 года указывал глава парламента республики Владимир Константинов.Корреспонденты РИА Новости Крым решили узнать у крымчан, какие события, по их мнению, необходимо обязательно упомянуть в новом гимне республики, и кто его должен исполнить. Подробности – в нашем видео.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, общество, гимн крыма, опрос, видео, видео
Гимн Крыма: каким его представляют жители

Что хотят услышать в новом гимне Крыма – опрос

21:08 05.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается конкурс на новый гимн республики – он стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня текущего года. В это время власти должны будут официально утвердить текст.
Работы присылают в комиссию по подготовке нового гимна Республики Крым, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже "выполнил свою историческую роль". В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.
Также власти акцентировали внимание на необходимости отразить в гимне события Крымской весны и воссоединение Крыма с Россией. В частности, на это в сентябре 2024 года указывал глава парламента республики Владимир Константинов.
Корреспонденты РИА Новости Крым решили узнать у крымчан, какие события, по их мнению, необходимо обязательно упомянуть в новом гимне республики, и кто его должен исполнить. Подробности – в нашем видео.
 
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