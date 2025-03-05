https://crimea.ria.ru/20250305/gimn-kryma-kakim-ego-predstavlyayut-zhiteli-1144671481.html

Гимн Крыма: каким его представляют жители

Гимн Крыма: каким его представляют жители - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Гимн Крыма: каким его представляют жители

В Крыму продолжается конкурс на новый гимн республики – он стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня текущего года. В это время власти должны будут... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T21:08

2025-03-05T21:08

2025-03-05T21:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается конкурс на новый гимн республики – он стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня текущего года. В это время власти должны будут официально утвердить текст.Работы присылают в комиссию по подготовке нового гимна Республики Крым, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже "выполнил свою историческую роль". В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.Также власти акцентировали внимание на необходимости отразить в гимне события Крымской весны и воссоединение Крыма с Россией. В частности, на это в сентябре 2024 года указывал глава парламента республики Владимир Константинов.Корреспонденты РИА Новости Крым решили узнать у крымчан, какие события, по их мнению, необходимо обязательно упомянуть в новом гимне республики, и кто его должен исполнить. Подробности – в нашем видео.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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