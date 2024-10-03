https://crimea.ria.ru/20241003/v-krymu-sozdali-komissiyu-dlya-napisaniya-novogo-gimna-respubliki-1140815302.html

В Крыму создали комиссию для написания нового гимна республики

В Крыму создали комиссию для написания нового гимна республики - РИА Новости Крым, 03.10.2024

В Крыму создали комиссию для написания нового гимна республики

В Крыму создали комиссию по подготовке нового гимна республики, в котором будут отражены события Крымской весны. Такое решение принято по итогам заседания... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T09:38

2024-10-03T09:38

2024-10-03T09:38

гимн крыма

государственный совет рк (госсовет)

сергей цеков

новости крыма

крым

крымская весна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму создали комиссию по подготовке нового гимна республики, в котором будут отражены события Крымской весны. Такое решение принято по итогам заседания Госсовета РК под руководством первого вице-спикера Сергея Цекова, сообщает пресс-служба регионального парламента.Как отметил в ходе совещания Цеков, действующий гимн, написанный еще во времена нахождения полуострова в составе Украины, "не в полной мере отражает исторический героизм, мужество и патриотизм крымчан". Кроме того, в нем не находят своего отражения события Крымской весны и воссоединение Крыма с Россией.Председатель Госсовета республики Владимир Константинов ранее заявил, что у Крыма появится новый гимн, содержание которого должно "фиксировать исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию".Нынешний гимн написан выдающимся композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой, лауреатом Государственной премии Ольгой Голубевой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина КарамановаМузыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторий

https://crimea.ria.ru/20240923/nuzhno-li-menyat-gimn-kryma---opros-1140543699.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гимн крыма, государственный совет рк (госсовет), сергей цеков, новости крыма, крым, крымская весна