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В Крыму создали комиссию для написания нового гимна республики - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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В Крыму создали комиссию для написания нового гимна республики
В Крыму создали комиссию для написания нового гимна республики - РИА Новости Крым, 03.10.2024
В Крыму создали комиссию для написания нового гимна республики
В Крыму создали комиссию по подготовке нового гимна республики, в котором будут отражены события Крымской весны. Такое решение принято по итогам заседания... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T09:38
2024-10-03T09:38
гимн крыма
государственный совет рк (госсовет)
сергей цеков
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму создали комиссию по подготовке нового гимна республики, в котором будут отражены события Крымской весны. Такое решение принято по итогам заседания Госсовета РК под руководством первого вице-спикера Сергея Цекова, сообщает пресс-служба регионального парламента.Как отметил в ходе совещания Цеков, действующий гимн, написанный еще во времена нахождения полуострова в составе Украины, "не в полной мере отражает исторический героизм, мужество и патриотизм крымчан". Кроме того, в нем не находят своего отражения события Крымской весны и воссоединение Крыма с Россией.Председатель Госсовета республики Владимир Константинов ранее заявил, что у Крыма появится новый гимн, содержание которого должно "фиксировать исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию".Нынешний гимн написан выдающимся композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой, лауреатом Государственной премии Ольгой Голубевой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина КарамановаМузыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторий
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гимн крыма, государственный совет рк (госсовет), сергей цеков, новости крыма, крым, крымская весна
В Крыму создали комиссию для написания нового гимна республики

Парламент Крыма создал комиссию по подготовке нового гимна республики

09:38 03.10.2024
 
© Государственный Совет Республики КрымВ крымском парламенте обсудили опрос о написании нового гимна республики
В крымском парламенте обсудили опрос о написании нового гимна республики
© Государственный Совет Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму создали комиссию по подготовке нового гимна республики, в котором будут отражены события Крымской весны. Такое решение принято по итогам заседания Госсовета РК под руководством первого вице-спикера Сергея Цекова, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как отметил в ходе совещания Цеков, действующий гимн, написанный еще во времена нахождения полуострова в составе Украины, "не в полной мере отражает исторический героизм, мужество и патриотизм крымчан". Кроме того, в нем не находят своего отражения события Крымской весны и воссоединение Крыма с Россией.
"По итогам совещания принято решение о создании комиссии для разработки гимна и организации творческого конкурса, положение о котором поручено подготовить министерству культуры и профильному комитету Госсовета", - говорится в сообщении.
Председатель Госсовета республики Владимир Константинов ранее заявил, что у Крыма появится новый гимн, содержание которого должно "фиксировать исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию".
Нынешний гимн написан выдающимся композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой, лауреатом Государственной премии Ольгой Голубевой.
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Гимн КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)Сергей ЦековНовости КрымаКрымКрымская весна
 
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