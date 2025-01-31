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Армия России освободила Нововасилевку в ДНР - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Армия России освободила Нововасилевку в ДНР
Армия России освободила Нововасилевку в ДНР - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Армия России освободила Нововасилевку в ДНР
Российские войска освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T12:40
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новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Российские бойцы нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.Потери ВСУ превысили 4000 военнослужащих.Также за прошедшую неделю под контроль российских войск перешли населенный пункт Двуречная Харьковской области, населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области и Великая Новоселка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина отброшена на 100 лет назад – госсекретарь СШАПорядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позиций При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин
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новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, россия, украина
Армия России освободила Нововасилевку в ДНР

Армия России освободила Нововасилевку в Донбассе - Минобороны

12:40 31.01.2025 (обновлено: 12:51 31.01.2025)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке за неделю.

Российские бойцы нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
Потери ВСУ превысили 4000 военнослужащих.
Также за прошедшую неделю под контроль российских войск перешли населенный пункт Двуречная Харьковской области, населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области и Великая Новоселка в ДНР.
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Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовостиРоссияУкраина
 
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