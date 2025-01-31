https://crimea.ria.ru/20250131/armiya-rossii-osvobodila-novovasilevku-v--dnr-1143824857.html

Армия России освободила Нововасилевку в ДНР

Армия России освободила Нововасилевку в ДНР - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Армия России освободила Нововасилевку в ДНР

Российские войска освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T12:40

2025-01-31T12:40

2025-01-31T12:51

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1f/1143825076_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_7d0d9dcde1467dfb87867188f76c5f16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Российские бойцы нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.Потери ВСУ превысили 4000 военнослужащих.Также за прошедшую неделю под контроль российских войск перешли населенный пункт Двуречная Харьковской области, населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области и Великая Новоселка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина отброшена на 100 лет назад – госсекретарь СШАПорядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позиций При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин

донецкая народная республика (днр)

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, россия, украина