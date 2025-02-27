https://crimea.ria.ru/20250227/v-sevastopole-deti-tri-goda-zhili-v-antisanitarii--ikh-mat-budut-sudit-1144528569.html

В Севастополе дети три года жили в антисанитарии – их мать будут судить

В Севастополе дети три года жили в антисанитарии – их мать будут судить - РИА Новости Крым, 27.02.2025

В Севастополе дети три года жили в антисанитарии – их мать будут судить

В Севастополе 40-летнюю крымчанку, мать троих детей, будут судить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T17:47

2025-02-27T17:47

2025-02-27T17:47

севастополь

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дети

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многодетная семья

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе 40-летнюю крымчанку, мать троих детей, будут судить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.Вдобавок женщина совместно с сожителем и посторонними лицами злоупотребляла спиртными напитками, нигде не работала. Трое сыновей – 9 лет, 6 лет и 3 года – были предоставлены сами себе.В настоящее время для детей обеспечены все необходимые условия. Они находятся в социальных учреждениях, старший ребенок приступил к обучению в школе.Прокуратура направила уголовное дело в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Севастополе мужчина истязал 3-летнего малыша с молчаливого согласия матери.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийствоМать продала свою новорожденную дочь – женщину задержали сотрудники МВДВ Крыму возбудили 40 уголовных дел из-за нарушений прав детей-сирот

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, происшествия, дети, семья, многодетная семья, суд