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В Севастополе дети три года жили в антисанитарии – их мать будут судить - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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В Севастополе дети три года жили в антисанитарии – их мать будут судить
В Севастополе дети три года жили в антисанитарии – их мать будут судить - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В Севастополе дети три года жили в антисанитарии – их мать будут судить
В Севастополе 40-летнюю крымчанку, мать троих детей, будут судить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T17:47
2025-02-27T17:47
севастополь
новости
происшествия
дети
семья
многодетная семья
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе 40-летнюю крымчанку, мать троих детей, будут судить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.Вдобавок женщина совместно с сожителем и посторонними лицами злоупотребляла спиртными напитками, нигде не работала. Трое сыновей – 9 лет, 6 лет и 3 года – были предоставлены сами себе.В настоящее время для детей обеспечены все необходимые условия. Они находятся в социальных учреждениях, старший ребенок приступил к обучению в школе.Прокуратура направила уголовное дело в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Севастополе мужчина истязал 3-летнего малыша с молчаливого согласия матери.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийствоМать продала свою новорожденную дочь – женщину задержали сотрудники МВДВ Крыму возбудили 40 уголовных дел из-за нарушений прав детей-сирот
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, новости, происшествия, дети, семья, многодетная семья, суд
В Севастополе дети три года жили в антисанитарии – их мать будут судить

В Севастополе будут судить многодетную мать за неисполнение родительских обязанностей

17:47 27.02.2025
 
© Прокуратура СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе 40-летнюю крымчанку, мать троих детей, будут судить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.
"По версии следствия, в период с 2021 года до июля 2024 года мать трех малолетних мальчиков не исполняла родительские обязанности по отношению к ним. Дети не имели средств личной гигиены и не посещали образовательные учреждения. Мать не обеспечивала их горячим питанием, чистой одеждой, не уделяла внимание их здоровью", – сообщили в прокуратуре.
Вдобавок женщина совместно с сожителем и посторонними лицами злоупотребляла спиртными напитками, нигде не работала. Трое сыновей – 9 лет, 6 лет и 3 года – были предоставлены сами себе.
В настоящее время для детей обеспечены все необходимые условия. Они находятся в социальных учреждениях, старший ребенок приступил к обучению в школе.
Прокуратура направила уголовное дело в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Севастополе мужчина истязал 3-летнего малыша с молчаливого согласия матери.
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СевастопольНовостиПроисшествиядетисемьяМногодетная семьяСуд
 
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