https://crimea.ria.ru/20250227/vechnaya-pamyat-voinu-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1144530364.html

Вечная память воину: в Севастополе простились с героем спецоперации

Вечная память воину: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Вечная память воину: в Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе провели в последний путь героя спецоперации Богдана Измайлова. Гвардии рядовой погиб при освобождении Луганской Народной Республики. Об этом... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T17:31

2025-02-27T17:31

2025-02-27T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе провели в последний путь героя спецоперации Богдана Измайлова. Гвардии рядовой погиб при освобождении Луганской Народной Республики. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Проводили в последний путь гвардии рядового Богдана Измайлова. Он геройски погиб в бою при освобождении Луганской Народной Республики от укронацистских захватчиков. Наш земляк не смог остаться в стороне и принял решение заключить контракт с минобороны России. Прошел подготовку и был направлен в штурмовое мотострелковое подразделение", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.Богдан Анатольевич родился и вырос в Донецке. С 2005 года с семьей переехал в Севастополь. Работал в Балаклавском рудоуправлении, путевым обходчиком на железной дороге, строил городское жилье и другие объекты, добавил губернатор Севастополя.Ранее в Севастополе прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Егором Поповым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдал жизнь за мир: в Ленинском районе простились с героем СВОГеройски погиб на Херсонщине: Севастополь простился с бойцом СВОСражался как истинный патриот: Алушта простилась с героем СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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