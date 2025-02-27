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Вечная память воину: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Вечная память воину: в Севастополе простились с героем спецоперации
Вечная память воину: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Вечная память воину: в Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе провели в последний путь героя спецоперации Богдана Измайлова. Гвардии рядовой погиб при освобождении Луганской Народной Республики. Об этом... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T17:31
2025-02-27T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе провели в последний путь героя спецоперации Богдана Измайлова. Гвардии рядовой погиб при освобождении Луганской Народной Республики. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Проводили в последний путь гвардии рядового Богдана Измайлова. Он геройски погиб в бою при освобождении Луганской Народной Республики от укронацистских захватчиков. Наш земляк не смог остаться в стороне и принял решение заключить контракт с минобороны России. Прошел подготовку и был направлен в штурмовое мотострелковое подразделение", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.Богдан Анатольевич родился и вырос в Донецке. С 2005 года с семьей переехал в Севастополь. Работал в Балаклавском рудоуправлении, путевым обходчиком на железной дороге, строил городское жилье и другие объекты, добавил губернатор Севастополя.Ранее в Севастополе прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Егором Поповым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдал жизнь за мир: в Ленинском районе простились с героем СВОГеройски погиб на Херсонщине: Севастополь простился с бойцом СВОСражался как истинный патриот: Алушта простилась с героем СВО
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, герои сво, новости, крым, память, утраты, михаил развожаев
Вечная память воину: в Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе простились с героем спецоперации гвардии рядовым Богданом Измайловым

17:31 27.02.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевБогдан Измайлов
Богдан Измайлов
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе провели в последний путь героя спецоперации Богдана Измайлова. Гвардии рядовой погиб при освобождении Луганской Народной Республики. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Проводили в последний путь гвардии рядового Богдана Измайлова. Он геройски погиб в бою при освобождении Луганской Народной Республики от укронацистских захватчиков. Наш земляк не смог остаться в стороне и принял решение заключить контракт с минобороны России. Прошел подготовку и был направлен в штурмовое мотострелковое подразделение", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Богдан Анатольевич родился и вырос в Донецке. С 2005 года с семьей переехал в Севастополь. Работал в Балаклавском рудоуправлении, путевым обходчиком на железной дороге, строил городское жилье и другие объекты, добавил губернатор Севастополя.
Ранее в Севастополе прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Егором Поповым.
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СевастопольНовости СевастополяГерои СВОНовостиКрымПамятьУтратыМихаил Развожаев
 
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