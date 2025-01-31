Украина отброшена на 100 лет назад – госсекретарь США
Конфликт отбросил развитие Украины на 100 лет назад – госсекретарь США
08:44 31.01.2025 (обновлено: 08:52 31.01.2025)
© AP Photo/Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
© AP Photo/Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Конфликт на Украине отбросил развитие страны на столетие назад. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио, его цитирует РИА Новости.
"Украина отброшена на 100 лет назад. Ее энергосистема уничтожена... А сколько украинцев покинули страну и теперь живут в других государствах? Они, возможно, никогда не вернутся", - заявил Рубио.
При этом Рубио признал, что многие недружественные США страны за последние четыре года руководства Джо Байдена стали только сильнее, в том числе Россия.
"Если посмотреть на мир, я бы сказал, что во многих случаях наши противники сильнее, чем когда-либо, и стали сильнее за последние четыре года. Конечно, Россия не считает себя слабее, чем была четыре года назад. Теперь они контролируют территорию, которой у них не было, когда Дональд Трамп покинул свой пост (в 2021 году, после первого президентского срока - ред.)", — заявил госсекретарь США.
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