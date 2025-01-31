https://crimea.ria.ru/20250131/ukraina-otbroshena-na-100-let-nazad--gossekretar-ssha-1143820172.html

Украина отброшена на 100 лет назад – госсекретарь США

Украина отброшена на 100 лет назад – госсекретарь США - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Украина отброшена на 100 лет назад – госсекретарь США

Конфликт на Украине отбросил развитие страны на столетие назад. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио, его цитирует РИА Новости. РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T08:44

2025-01-31T08:44

2025-01-31T08:52

сша

украина

россия

в мире

политика

новости

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

дональд трамп

новости сво

энергосистема украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Конфликт на Украине отбросил развитие страны на столетие назад. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио, его цитирует РИА Новости. При этом Рубио признал, что многие недружественные США страны за последние четыре года руководства Джо Байдена стали только сильнее, в том числе Россия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250123/eto-uzhe-ne-ostanovit-v-ssha-otsenili-nastuplenie-rossii-na-ukraine-1143583779.html

сша

украина

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, россия, в мире, политика, новости, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, новости сво, энергосистема украины