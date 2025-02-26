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Внести изменения в полис ОСАГО - как сделать и сколько это стоит
Внести изменения в полис ОСАГО - как сделать и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Внести изменения в полис ОСАГО - как сделать и сколько это стоит
Бывают случаи, когда водитель хочет передать возможность управления автомобилем кому-то из родственников или близких людей. Тогда их придется вписать в... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T06:45
2025-02-26T06:45
2025-02-26T06:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Бывают случаи, когда водитель хочет передать возможность управления автомобилем кому-то из родственников или близких людей. Тогда их придется вписать в страховой полис ОСАГО. Можно ли внести данные в уже существующий полис, либо же его придется переоформить - разъяснения на этот счет РИА Новости Крым дала советник экономический Отделения Банка России по Республике Крым Виктория Зимненко."Начну с того, что изменить нельзя: переоформление договора на другого страхователя, переоформление страховки на другой автомобиль, уменьшение или увеличение срока действия договора. Все остальные данные корректировать можно. Например, список водителей, которые будут управлять транспортным средством, информацию о собственнике машины, номер свидетельства о регистрации транспортного средства", - перечислила Зимненко.Она подчеркнула обязанность автовладельца сразу же сообщать своему страховщику о любых изменениях. Если этого не сделать и стать виновником ДТП, страховщик выплатит возмещение потерпевшему, но затем может потребовать у него компенсацию убытков.Если после правок стоимость полиса увеличится, за это придется доплатить. Если уменьшится — страховщик выплатит разницу. Доплата может потребоваться при исправлении данных о мощности двигателя, периоде использования автомобиля, месте регистрации водителя.Не повлияет на цену изменение данных, если вписанные в полис водители получили новые права, у машины изменился государственный номер либо номер паспорта транспортного средства. Опечатки, которые обнаружились в этих данных, тоже исправят бесплатно.С января Банк России расширил тарифный коридор по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мототранспорта и грузовиков до 16 тонн. Такие изменения связаны с высокой убыточностью этих категорий транспорта. Базовые ставки для обычных автомобилей остаются прежними.Для грузовиков и мототранспорта введены новые коэффициенты, зависящие от стажа водителя и мощности двигателя. Также страховщики обязаны учитывать стаж вождения иностранных граждан при расчете стоимости полиса. Эти меры направлены на улучшение финансовой устойчивости страховых компаний и снижение рисков аварийности.Отправлять в страховую компанию извещение о дорожно-транспортном происшествии по европротоколу теперь можно в электронном виде и без вызова сотрудников ГАИ, соответствующий закон одобрен сенаторами в конце января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый законШтрафы стали больше: что меняется для водителей в Крыму в 2025 годуКому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году
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осаго, банк россии, виктория зимненко, россия, новости, видео, видео
Внести изменения в полис ОСАГО - как сделать и сколько это стоит
Эксперт Банка России разъяснил механизм внесения изменений в полис ОСАГО
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым.
Бывают случаи, когда водитель хочет передать возможность управления автомобилем кому-то из родственников или близких людей. Тогда их придется вписать в страховой полис ОСАГО. Можно ли внести данные в уже существующий полис, либо же его придется переоформить - разъяснения на этот счет РИА Новости Крым
дала советник экономический Отделения Банка России по Республике Крым Виктория Зимненко.
"Начну с того, что изменить нельзя: переоформление договора на другого страхователя, переоформление страховки на другой автомобиль, уменьшение или увеличение срока действия договора. Все остальные данные корректировать можно. Например, список водителей, которые будут управлять транспортным средством, информацию о собственнике машины, номер свидетельства о регистрации транспортного средства", - перечислила Зимненко.
Она подчеркнула обязанность автовладельца сразу же сообщать своему страховщику о любых изменениях. Если этого не сделать и стать виновником ДТП, страховщик выплатит возмещение потерпевшему, но затем может потребовать у него компенсацию убытков.
"Сообщить страховщику об изменениях можно через мобильное приложение страховой компании или личный кабинет на официальном сайте компании. Можно также самостоятельно прийти в офис страховщика и представить необходимые подтверждающие документы", - пояснила эксперт.
Если после правок стоимость полиса увеличится, за это придется доплатить. Если уменьшится — страховщик выплатит разницу. Доплата может потребоваться при исправлении данных о мощности двигателя, периоде использования автомобиля, месте регистрации водителя.
"В другом городе, вероятно, действует свой территориальный коэффициент. Например, в Крыму с 27 января текущего года территориальный коэффициент повышен с 0,68 до 0,75, однако он остается ниже среднего по стране. В Симферополе коэффициент остался прежним – 0,76", - пояснила Зимненко последний пункт.
Не повлияет на цену изменение данных, если вписанные в полис водители получили новые права, у машины изменился государственный номер либо номер паспорта транспортного средства. Опечатки, которые обнаружились в этих данных, тоже исправят бесплатно.
С января Банк России расширил тарифный коридор по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мототранспорта и грузовиков до 16 тонн. Такие изменения связаны с высокой убыточностью этих категорий транспорта. Базовые ставки для обычных автомобилей остаются прежними.
Для грузовиков и мототранспорта введены новые коэффициенты, зависящие от стажа водителя и мощности двигателя. Также страховщики обязаны учитывать стаж вождения иностранных граждан при расчете стоимости полиса. Эти меры направлены на улучшение финансовой устойчивости страховых компаний и снижение рисков аварийности.
Отправлять в страховую компанию извещение о дорожно-транспортном происшествии по европротоколу теперь можно в электронном виде
и без вызова сотрудников ГАИ, соответствующий закон одобрен сенаторами в конце января.
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