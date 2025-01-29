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Сообщать о ДТП теперь можно через приложения

Сообщать о ДТП теперь можно через приложения - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Сообщать о ДТП теперь можно через приложения

Отправлять в страховую компанию извещение о дорожно-транспортном происшествии по европротоколу можно будет в электронном виде и без вызова сотрудников ГАИ... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T13:32

2025-01-29T13:32

2025-01-29T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Отправлять в страховую компанию извещение о дорожно-транспортном происшествии по европротоколу можно будет в электронном виде и без вызова сотрудников ГАИ. Соответствующий закон одобрен сенаторами.Кроме того, могут быть использованы информационные системы профессионального объединения страховщиков. Доступ к таким сайтам, мобильным приложениям и системам может осуществляться в том числе с использованием ЕСИА.Эти изменения внесены в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Документ позволяет составлять извещение о ДТП без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков. В силу закон вступит со дня его официального опубликования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полицииКому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 годуПовышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменит

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации, общество, дтп, страхование, новости, закон и право