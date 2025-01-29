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Сообщать о ДТП теперь можно через приложения
Сообщать о ДТП теперь можно через приложения - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Сообщать о ДТП теперь можно через приложения
Отправлять в страховую компанию извещение о дорожно-транспортном происшествии по европротоколу можно будет в электронном виде и без вызова сотрудников ГАИ... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T13:32
2025-01-29T13:32
2025-01-29T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Отправлять в страховую компанию извещение о дорожно-транспортном происшествии по европротоколу можно будет в электронном виде и без вызова сотрудников ГАИ. Соответствующий закон одобрен сенаторами.Кроме того, могут быть использованы информационные системы профессионального объединения страховщиков. Доступ к таким сайтам, мобильным приложениям и системам может осуществляться в том числе с использованием ЕСИА.Эти изменения внесены в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Документ позволяет составлять извещение о ДТП без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков. В силу закон вступит со дня его официального опубликования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полицииКому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 годуПовышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменит
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россия, совет федерации, общество, дтп, страхование, новости, закон и право
Сообщать о ДТП теперь можно через приложения
Совфед одобрил закон об электронном извещении страховой о ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Отправлять в страховую компанию извещение о дорожно-транспортном происшествии по европротоколу можно будет в электронном виде и без вызова сотрудников ГАИ. Соответствующий закон одобрен сенаторами.
"Законом предусматривается, что извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в виде электронного документа может быть составлено с использованием официального сайта или мобильного приложения страховщика", - говорится в сообщении.
Кроме того, могут быть использованы информационные системы профессионального объединения страховщиков. Доступ к таким сайтам, мобильным приложениям и системам может осуществляться в том числе с использованием ЕСИА.
Эти изменения внесены в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Документ позволяет составлять извещение о ДТП без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков.
В силу закон вступит со дня его официального опубликования.
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