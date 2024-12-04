https://crimea.ria.ru/20241204/povyshenie-shtrafov-za-otsutstvie-polisa-osago-chto-eto-izmenit-1142323718.html

Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменит

Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменит - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменит

Повышение в России штрафов за езду без ОСАГО не наладит работу системы и не облегчит жизнь автомобилистам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T09:11

2024-12-04T09:11

2024-12-04T09:11

осаго

радио "спутник в крыму"

антон шапарин

евгений васильев

мнения

автомобиль

штрафы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Повышение в России штрафов за езду без ОСАГО не наладит работу системы и не облегчит жизнь автомобилистам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, подчеркнув, что в Кабмин уже направлен на отзыв новый законопроект, принятие которого реально поможет решить проблему нежелания покупать страховые полисы.В конце ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым максимальный размер штрафа за езду без полиса ОСАГО увеличен в шесть раз: с 800 рублей до 5000. Согласно документу, за отсутствие полиса инспекторы Госавтоинспекции смогут наказывать повторно, что не предусмотрено действующим законодательством, и в этом случае будет действовать максимальный тариф.В Российском Союзе Автостраховщиков (РСА) закон поддерживают.По словам Шапарина, на сегодняшний день в России многие люди не хотят страховаться, и это действительно большая проблема. Ведь в итоге законопослушные автомобилисты оказываются заложниками ситуации, потому что если в авто с полисом ОСАГО врезался автомобиль, водитель которого не приобрел полис, то пострадавший вынужден через суд добиваться возмещения от виновника ДТП.При этом сам он в штрафы как средство гармонизации системы ОСАГО, не верит.По словам эксперта, проведенный анализ цен в справочниках Российского Союза Автостраховщиков, по которым рассчитываются выплаты, показал, что цена занижена в три раза, и запчасти за эти цены купить невозможно. А сравнение с белорусскими ценами удивило еще больше."Россия и Белоруссия имеют похожие экономические условия, и мы сравнили тариф для водителей одинаковых автомобилей в Москве и в Минске. И выяснили, что в Минске полисы в 3-5 раз дешевле. А выплаты при этом: у нас 400 тысяч рублей – по "железу" и 400 тысяч рублей – по жизни и здоровью. А в Белоруссии – миллион по "железу" и столько же по жизни и здоровью", – поделился Шапарин.Причиной нежелания покупать полис ОСАГО, помимо его стоимости, является "бардак" в страховых компаниях, делает вывод эксперт."Они должны были бы выплачивать 79% от того, что собирают, а выплачивают 52-53% в зависимости от года, – сказал Шапарин. – А остальное где?"Решить проблему отказа автомобилистов от страхования поможет не ужесточение штрафов, а принципиально иная схема страховых выплат, уверен он.Соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов Госдумы совместно с Национальным автомобильным союзом, уже отправлен на отзыв в Кабмин, сказал вице-президент Национального автомобильного союза.Отвечая на вопрос о том, снизит ли повышение штрафов аварийность на российских дорогах, Шапарин сказал, что не видит в этом никакой связи."На аварийность влияют действия автоинспекции, поведение водителя и так далее. Но никак не штраф и не наличие "бумажки". Она влияет на то, как потом выстраиваются правоотношения", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полицииДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииВыплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго, антон шапарин, евгений васильев, мнения, автомобиль, штрафы