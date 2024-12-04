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Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменит - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменит
Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменит - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменит
Повышение в России штрафов за езду без ОСАГО не наладит работу системы и не облегчит жизнь автомобилистам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T09:11
2024-12-04T09:11
осаго
радио "спутник в крыму"
антон шапарин
евгений васильев
мнения
автомобиль
штрафы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Повышение в России штрафов за езду без ОСАГО не наладит работу системы и не облегчит жизнь автомобилистам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, подчеркнув, что в Кабмин уже направлен на отзыв новый законопроект, принятие которого реально поможет решить проблему нежелания покупать страховые полисы.В конце ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым максимальный размер штрафа за езду без полиса ОСАГО увеличен в шесть раз: с 800 рублей до 5000. Согласно документу, за отсутствие полиса инспекторы Госавтоинспекции смогут наказывать повторно, что не предусмотрено действующим законодательством, и в этом случае будет действовать максимальный тариф.В Российском Союзе Автостраховщиков (РСА) закон поддерживают.По словам Шапарина, на сегодняшний день в России многие люди не хотят страховаться, и это действительно большая проблема. Ведь в итоге законопослушные автомобилисты оказываются заложниками ситуации, потому что если в авто с полисом ОСАГО врезался автомобиль, водитель которого не приобрел полис, то пострадавший вынужден через суд добиваться возмещения от виновника ДТП.При этом сам он в штрафы как средство гармонизации системы ОСАГО, не верит.По словам эксперта, проведенный анализ цен в справочниках Российского Союза Автостраховщиков, по которым рассчитываются выплаты, показал, что цена занижена в три раза, и запчасти за эти цены купить невозможно. А сравнение с белорусскими ценами удивило еще больше."Россия и Белоруссия имеют похожие экономические условия, и мы сравнили тариф для водителей одинаковых автомобилей в Москве и в Минске. И выяснили, что в Минске полисы в 3-5 раз дешевле. А выплаты при этом: у нас 400 тысяч рублей – по "железу" и 400 тысяч рублей – по жизни и здоровью. А в Белоруссии – миллион по "железу" и столько же по жизни и здоровью", – поделился Шапарин.Причиной нежелания покупать полис ОСАГО, помимо его стоимости, является "бардак" в страховых компаниях, делает вывод эксперт."Они должны были бы выплачивать 79% от того, что собирают, а выплачивают 52-53% в зависимости от года, – сказал Шапарин. – А остальное где?"Решить проблему отказа автомобилистов от страхования поможет не ужесточение штрафов, а принципиально иная схема страховых выплат, уверен он.Соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов Госдумы совместно с Национальным автомобильным союзом, уже отправлен на отзыв в Кабмин, сказал вице-президент Национального автомобильного союза.Отвечая на вопрос о том, снизит ли повышение штрафов аварийность на российских дорогах, Шапарин сказал, что не видит в этом никакой связи."На аварийность влияют действия автоинспекции, поведение водителя и так далее. Но никак не штраф и не наличие "бумажки". Она влияет на то, как потом выстраиваются правоотношения", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полицииДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииВыплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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осаго, антон шапарин, евгений васильев, мнения, автомобиль, штрафы
Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменит

Повышение штрафов за езду без ОСАГО не улучшит работу системы страхования – эксперт

09:11 04.12.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Повышение в России штрафов за езду без ОСАГО не наладит работу системы и не облегчит жизнь автомобилистам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, подчеркнув, что в Кабмин уже направлен на отзыв новый законопроект, принятие которого реально поможет решить проблему нежелания покупать страховые полисы.
В конце ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым максимальный размер штрафа за езду без полиса ОСАГО увеличен в шесть раз: с 800 рублей до 5000. Согласно документу, за отсутствие полиса инспекторы Госавтоинспекции смогут наказывать повторно, что не предусмотрено действующим законодательством, и в этом случае будет действовать максимальный тариф.
В Российском Союзе Автостраховщиков (РСА) закон поддерживают.

"Мы надеемся, что повышение штрафов приведет к тому, что больше граждан будет исполнять эту обязанность (покупать полис – ред.). И тем, кто ее всегда исполнял, будет меньше проблем с взысканием денежных средств в случае ДТП", – заявил в комментарии радио "Спутник в Крыму" директор по методологии страхования РСА Евгений Васильев.

По словам Шапарина, на сегодняшний день в России многие люди не хотят страховаться, и это действительно большая проблема. Ведь в итоге законопослушные автомобилисты оказываются заложниками ситуации, потому что если в авто с полисом ОСАГО врезался автомобиль, водитель которого не приобрел полис, то пострадавший вынужден через суд добиваться возмещения от виновника ДТП.
При этом сам он в штрафы как средство гармонизации системы ОСАГО, не верит.

"Я уверен, что проблемы надо решать, а не их следствия. Не с симптомами бороться. Когда люди полис не покупают – это симптом. Но они не все злонамеренные, и нужно разобраться", – сказал Шапарин.

По словам эксперта, проведенный анализ цен в справочниках Российского Союза Автостраховщиков, по которым рассчитываются выплаты, показал, что цена занижена в три раза, и запчасти за эти цены купить невозможно. А сравнение с белорусскими ценами удивило еще больше.
"Россия и Белоруссия имеют похожие экономические условия, и мы сравнили тариф для водителей одинаковых автомобилей в Москве и в Минске. И выяснили, что в Минске полисы в 3-5 раз дешевле. А выплаты при этом: у нас 400 тысяч рублей – по "железу" и 400 тысяч рублей – по жизни и здоровью. А в Белоруссии – миллион по "железу" и столько же по жизни и здоровью", – поделился Шапарин.
Причиной нежелания покупать полис ОСАГО, помимо его стоимости, является "бардак" в страховых компаниях, делает вывод эксперт.
"Они должны были бы выплачивать 79% от того, что собирают, а выплачивают 52-53% в зависимости от года, – сказал Шапарин. – А остальное где?"
Решить проблему отказа автомобилистов от страхования поможет не ужесточение штрафов, а принципиально иная схема страховых выплат, уверен он.
Соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов Госдумы совместно с Национальным автомобильным союзом, уже отправлен на отзыв в Кабмин, сказал вице-президент Национального автомобильного союза.

"Мы предлагаем сделать, как в Белоруссии: чтобы РСА, если виновником ДТП стал водитель на транспортном средстве, на которое ОСАГО не оформлено, выплачивал из своих резервов деньги. И потом уже сам союз автостраховщиков судился с виновником ДТП, у которого страховки не было. А пострадавшему в аварии ни за кем бегать не надо", – сказал эксперт.

Отвечая на вопрос о том, снизит ли повышение штрафов аварийность на российских дорогах, Шапарин сказал, что не видит в этом никакой связи.
"На аварийность влияют действия автоинспекции, поведение водителя и так далее. Но никак не штраф и не наличие "бумажки". Она влияет на то, как потом выстраиваются правоотношения", – подытожил специалист.
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Радио "Спутник в Крыму"ОСАГОАнтон ШапаринЕвгений ВасильевМненияАвтомобильШтрафы
 
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