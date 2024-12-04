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Сильный запах газа в Севастополе – что происходит
Сильный запах газа в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Сильный запах газа в Севастополе – что происходит
Жители районов южной части Севастополя в среду вечером почувствовали сильный запах газа, однако угрозы для жизни и здоровья граждан нет, заверил губернатор... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T18:39
2024-12-04T18:39
2024-12-04T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Жители районов южной части Севастополя в среду вечером почувствовали сильный запах газа, однако угрозы для жизни и здоровья граждан нет, заверил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, это связано с неполным сгоранием этилмеркаптана на горелках бытового газового оборудования. Он заверил, что угроз для жизни и здоровья граждан нет.Развожаев пояснил, что этилмеркаптан добавляется в газ для того, чтобы придать ему специфический запах для своевременного обнаружения возможных утечек. Этот запах неприятный, но безопасен для здоровья.Он заверил, что содержание одорирущего вещества будет доведено до нормативных значений в ближайшие несколько часов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, общество, газ, черноморнефтегаз, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Сильный запах газа в Севастополе – что происходит
Сильный запах газа напугал жителей южных районов Севастополя – власти объяснили причину
18:39 04.12.2024 (обновлено: 18:41 04.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Жители районов южной части Севастополя в среду вечером почувствовали сильный запах газа, однако угрозы для жизни и здоровья граждан нет, заверил губернатор Михаил Развожаев.
"В ходе производства плановых технологических работ на газораспределительной станции "Черномортрансгаз" допущено превышение содержания одорируещего вещества (этилмеркаптана) в природный газ, подаваемого в систему газоснабжения "Севастопольгаза". Из-за этого при использовании природного газа в быту, жители южной части города могут почувствовать "запах газа", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, это связано с неполным сгоранием этилмеркаптана на горелках бытового газового оборудования. Он заверил, что угроз для жизни и здоровья граждан нет.
Развожаев пояснил, что этилмеркаптан добавляется в газ для того, чтобы придать ему специфический запах для своевременного обнаружения возможных утечек. Этот запах неприятный, но безопасен для здоровья.
Он заверил, что содержание одорирущего вещества будет доведено до нормативных значений в ближайшие несколько часов.
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