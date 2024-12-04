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Сильный запах газа в Севастополе – что происходит

Сильный запах газа в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Сильный запах газа в Севастополе – что происходит

Жители районов южной части Севастополя в среду вечером почувствовали сильный запах газа, однако угрозы для жизни и здоровья граждан нет, заверил губернатор... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T18:39

2024-12-04T18:39

2024-12-04T18:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Жители районов южной части Севастополя в среду вечером почувствовали сильный запах газа, однако угрозы для жизни и здоровья граждан нет, заверил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, это связано с неполным сгоранием этилмеркаптана на горелках бытового газового оборудования. Он заверил, что угроз для жизни и здоровья граждан нет.Развожаев пояснил, что этилмеркаптан добавляется в газ для того, чтобы придать ему специфический запах для своевременного обнаружения возможных утечек. Этот запах неприятный, но безопасен для здоровья.Он заверил, что содержание одорирущего вещества будет доведено до нормативных значений в ближайшие несколько часов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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