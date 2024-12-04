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42 населенных пункта в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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42 населенных пункта в Крыму остались без света из-за аварии
42 населенных пункта в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 04.12.2024
42 населенных пункта в Крыму остались без света из-за аварии
В Симферопольском районе Крыма жители 42 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за технологического нарушения в магистральных сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T21:06
2024-12-04T21:14
крым
симферопольский район
владимир воронкин
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энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма жители 42 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за технологического нарушения в магистральных сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин. По его данным, произошло отключение на подстанциях Элеваторная, Ново-Андреевка, Гвардейское, Радиоцентр, Колодезное, Долиновка, Зуя, Петрово. "Обесточено 42 населенных пунктах Симферопольского района, без света 18 850 человек", отметил он в Telegram-канале.Воронкин отметил, что аварийные бригады переподключают оборудования и ведут восстановительные работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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42 населенных пункта в Крыму остались без света из-за аварии

В Крыму почти 19 тысяч жителей Симферопольского района остались без света из-за аварии

21:06 04.12.2024 (обновлено: 21:14 04.12.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма жители 42 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за технологического нарушения в магистральных сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
По его данным, произошло отключение на подстанциях Элеваторная, Ново-Андреевка, Гвардейское, Радиоцентр, Колодезное, Долиновка, Зуя, Петрово.
Без света остались села Сухоречье, Новоандреевка, Харитоновка, Широкое, Маленькое, Красная Зорька, Первомайское, Софиевка, Красное, Искра, Колодезное, Луговое, Русаковка, Долиновка, Цветочное, Ударное, Мельничное, Новоалександровка, Новожиловка, Анновка, Нижние Орешники, Курортное, Красногорье, Баланово, Украинка, Владимировка, Литвиненково, Петрово, Барабаново, а также поселки городского типа Гвардейское и Зуя.
"Обесточено 42 населенных пунктах Симферопольского района, без света 18 850 человек", отметил он в Telegram-канале.
Воронкин отметил, что аварийные бригады переподключают оборудования и ведут восстановительные работы.
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