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42 населенных пункта в Крыму остались без света из-за аварии

42 населенных пункта в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 04.12.2024

42 населенных пункта в Крыму остались без света из-за аварии

В Симферопольском районе Крыма жители 42 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за технологического нарушения в магистральных сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T21:06

2024-12-04T21:06

2024-12-04T21:14

крым

симферопольский район

владимир воронкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма жители 42 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за технологического нарушения в магистральных сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин. По его данным, произошло отключение на подстанциях Элеваторная, Ново-Андреевка, Гвардейское, Радиоцентр, Колодезное, Долиновка, Зуя, Петрово. "Обесточено 42 населенных пунктах Симферопольского района, без света 18 850 человек", отметил он в Telegram-канале.Воронкин отметил, что аварийные бригады переподключают оборудования и ведут восстановительные работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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