https://crimea.ria.ru/20241204/zelenskiy-uvolil-svoego-postpreda-v-krymu-1142382390.html
Зеленский уволил своего "постпреда" в Крыму
Зеленский уволил своего "постпреда" в Крыму - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Зеленский уволил своего "постпреда" в Крыму
Владимир Зеленский снял Тамилу Ташеву с фейковой должности "постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым". Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T21:01
2024-12-04T21:01
2024-12-04T21:01
владимир зеленский
украина
крым
в мире
политика
тамила ташева
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131373_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_eb9d30ae972853a1689935a42e499dbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский снял Тамилу Ташеву с фейковой должности "постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым". Об этом сообщают украинские СМИ.По данным СМИ, Ташева ранее сама подала заявление на увольнение.Она занимала этот "пост" с апреля 2022 года. За время пребывания в данной "должности" Ташева отметилась рядом скандальных заявлений. В частности, она пообещала, что в случае захвата Крыма киевские власти намерены депортировать с полуострова до 800 тысяч россиян.Также она заявляла, что Киев вписал в "стратегию экономического восстановления Крыма" выращивание конопли на территории полуострова в экспортных масштабах. Также "стратегия" предусматривает содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорт их в страны, где это вещество легализовано.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский передумал "брать" КрымВ США сделали заявление о КрымеКрым для Украины потерян: громкое заявление администрации Трампа
украина
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131373_243:0:2364:1591_1920x0_80_0_0_491407d9f95d9476cf401220ec96a227.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, крым, в мире, политика, тамила ташева, новости
Зеленский уволил своего "постпреда" в Крыму
Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности "постпреда президента Украины" в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский снял Тамилу Ташеву с фейковой должности "постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым". Об этом сообщают украинские СМИ.
"Уволить Ташеву Тамилу Равильевну с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым", – говорится в сообщении.
По данным СМИ, Ташева ранее сама подала заявление на увольнение.
Она занимала этот "пост" с апреля 2022 года. За время пребывания в данной "должности" Ташева отметилась рядом скандальных заявлений. В частности, она пообещала, что в случае захвата Крыма киевские власти намерены депортировать с полуострова до 800 тысяч россиян.
Также она заявляла, что Киев вписал в "стратегию экономического восстановления Крыма" выращивание конопли на территории полуострова
в экспортных масштабах. Также "стратегия" предусматривает содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорт их в страны, где это вещество легализовано.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: