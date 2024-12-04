https://crimea.ria.ru/20241204/zelenskiy-uvolil-svoego-postpreda-v-krymu-1142382390.html

Зеленский уволил своего "постпреда" в Крыму

Зеленский уволил своего "постпреда" в Крыму - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Зеленский уволил своего "постпреда" в Крыму

Владимир Зеленский снял Тамилу Ташеву с фейковой должности "постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым". Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T21:01

2024-12-04T21:01

2024-12-04T21:01

владимир зеленский

украина

крым

в мире

политика

тамила ташева

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131373_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_eb9d30ae972853a1689935a42e499dbc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский снял Тамилу Ташеву с фейковой должности "постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым". Об этом сообщают украинские СМИ.По данным СМИ, Ташева ранее сама подала заявление на увольнение.Она занимала этот "пост" с апреля 2022 года. За время пребывания в данной "должности" Ташева отметилась рядом скандальных заявлений. В частности, она пообещала, что в случае захвата Крыма киевские власти намерены депортировать с полуострова до 800 тысяч россиян.Также она заявляла, что Киев вписал в "стратегию экономического восстановления Крыма" выращивание конопли на территории полуострова в экспортных масштабах. Также "стратегия" предусматривает содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорт их в страны, где это вещество легализовано.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский передумал "брать" КрымВ США сделали заявление о КрымеКрым для Украины потерян: громкое заявление администрации Трампа

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, крым, в мире, политика, тамила ташева, новости