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Зеленский уволил своего "постпреда" в Крыму - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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Зеленский уволил своего "постпреда" в Крыму
Зеленский уволил своего "постпреда" в Крыму - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Зеленский уволил своего "постпреда" в Крыму
Владимир Зеленский снял Тамилу Ташеву с фейковой должности "постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым". Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T21:01
2024-12-04T21:01
владимир зеленский
украина
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тамила ташева
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский снял Тамилу Ташеву с фейковой должности "постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым". Об этом сообщают украинские СМИ.По данным СМИ, Ташева ранее сама подала заявление на увольнение.Она занимала этот "пост" с апреля 2022 года. За время пребывания в данной "должности" Ташева отметилась рядом скандальных заявлений. В частности, она пообещала, что в случае захвата Крыма киевские власти намерены депортировать с полуострова до 800 тысяч россиян.Также она заявляла, что Киев вписал в "стратегию экономического восстановления Крыма" выращивание конопли на территории полуострова в экспортных масштабах. Также "стратегия" предусматривает содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорт их в страны, где это вещество легализовано.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский передумал "брать" КрымВ США сделали заявление о КрымеКрым для Украины потерян: громкое заявление администрации Трампа
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, украина, крым, в мире, политика, тамила ташева, новости
Зеленский уволил своего "постпреда" в Крыму

Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности "постпреда президента Украины" в Крыму

21:01 04.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский снял Тамилу Ташеву с фейковой должности "постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым". Об этом сообщают украинские СМИ.
"Уволить Ташеву Тамилу Равильевну с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым", – говорится в сообщении.
По данным СМИ, Ташева ранее сама подала заявление на увольнение.
Она занимала этот "пост" с апреля 2022 года. За время пребывания в данной "должности" Ташева отметилась рядом скандальных заявлений. В частности, она пообещала, что в случае захвата Крыма киевские власти намерены депортировать с полуострова до 800 тысяч россиян.
Также она заявляла, что Киев вписал в "стратегию экономического восстановления Крыма" выращивание конопли на территории полуострова в экспортных масштабах. Также "стратегия" предусматривает содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорт их в страны, где это вещество легализовано.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"
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Владимир ЗеленскийУкраинаКрымВ миреПолитикаТамила ТашеваНовости
 
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