https://crimea.ria.ru/20230714/sozrel-plan-u-zelenskogo-pridumali-zaseyat-krym-konopley-1130055563.html

Созрел план: у Зеленского придумали засеять Крым коноплей

Созрел план: у Зеленского придумали засеять Крым коноплей - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Созрел план: у Зеленского придумали засеять Крым коноплей

Киев вписал в "стратегию экономического восстановления Крыма" выращивание каннабиса на территории полуострова в экспортных масштабах. Об этом заявила так... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T12:39

2023-07-14T12:39

2023-07-14T12:39

украина

крым

наркотики

владимир зеленский (президент украины)

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Киев вписал в "стратегию экономического восстановления Крыма" выращивание каннабиса на территории полуострова в экспортных масштабах. Об этом заявила так называемый представитель украинского президента по Крыму Тамила Ташева, пишет РИА Новости.13 июля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении легализацию "медицинского каннабиса". В конце июня президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе марихуаны, заявив, что эти препараты должны производиться на территории Украины. При этом тема легализации медицинского каннабиса была инициирована Владимиром Зеленским еще в 2020 году. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но в июле 2021 года депутаты провалили голосование по нему. Через год, в июне 2022 года, кабмин Украины поддержал инициативу использования марихуаны в медицинских и научных целях.По ее словам, "стратегия" разработана в прошлом году совместно с Киевской школой экономики, министерством развития общин, территорий и инфрастуктуры Украины и центром оборонных стратегий.Представители киевского режима неоднократно анонсировали операцию по силовому захвату Крымского полуострова. Так, в конце апреля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымский мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".Председатель крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". По его словам, разговор с ними "будет коротким". Глава республики Сергей Аксенов, в свою очередь, неоднократно заявлял, что Крым был, есть и будет российским, ни один представитель нацистского киевского режима не сможет ступить на полуостров. Читайте также на РИА Новости Крым:Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и Зеленском"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУКрымские пограничники пресекли контрабанду наркотиков с Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крым, наркотики, владимир зеленский (президент украины), новости, политика