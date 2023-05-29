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Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – Аксенов
Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – Аксенов
Крым был, есть и будет российским, ни один представитель нацистского киевского режима не сможет ступить на полуостров, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T13:48
2023-05-29T13:48
крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
россия
украина
контрнаступление всу
общество
мнения
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Крым был, есть и будет российским, ни один представитель нацистского киевского режима не сможет ступить на полуостров, заявил глава республики Сергей Аксенов."Гарантирую, что Крым был есть и будет российским. И я гарантирую, что ни одна бандеровская гадина на крымскую землю не ступит. Пусть не мечтают", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".По словам главы республики, обещания киевских руководителей захватить Крым – это "фантазии, которые озвучивают разные персонажи с непонятной историей".Он также заверил, что в Крыму предпринимаются максимально возможные меры для защиты полуострова и его жителей от атак беспилотников и дальнобойных ракет.Представители киевского режима неоднократно анонсировали операцию по силовому захвату Крымского полуострова. Так, в конце апреля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".Председатель крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". По его словам, разговор с ними "будет коротким".А глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявление Подоляка говорит о том, с какими целями украинское руководство продвигает так называемый "мирный план" Зеленского.Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара. Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств.При этом в западной прессе начинают звучать вопросы, а состоится ли эта операция вообще.Комментируя эти высказывания, военный эксперт, капитан I ранга в запасе, ветеран боевых действий Александр Хроленко сказал РИА Новости Крым, что в Вашингтоне "виртуальная реальность входит в конфликт с реальностью, которая существует на земле". В Пентагоне на самом высоком уровне начинают звучать заявления, что надо быть осторожными на украинском театре военных действий и что нельзя недооценивать Россию.Читайте также на РИА Новости Крым:Как влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - экспертЭксперт раскрыл подоплеку слов Подоляка о контрнаступлении ВСУКак падение Артемовска влияет на сроки контрнаступления ВСУ – эксперт
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крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, россия, украина, контрнаступление всу, общество, мнения, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – Аксенов

Аксенов ответил на обещания Киева захватить Крым: ни одна бандеровская гадина не зайдет

13:48 29.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Крым был, есть и будет российским, ни один представитель нацистского киевского режима не сможет ступить на полуостров, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Гарантирую, что Крым был есть и будет российским. И я гарантирую, что ни одна бандеровская гадина на крымскую землю не ступит. Пусть не мечтают", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам главы республики, обещания киевских руководителей захватить Крым – это "фантазии, которые озвучивают разные персонажи с непонятной историей".
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Он также заверил, что в Крыму предпринимаются максимально возможные меры для защиты полуострова и его жителей от атак беспилотников и дальнобойных ракет.
"Мы готовы к любому развитию ситуации. Врагу здесь ничего не светит, они тоже это понимают, поэтому просто пытаются создать в медийном поле ауру того, что они "зайдут в Крым", – добавил Аксенов.
Представители киевского режима неоднократно анонсировали операцию по силовому захвату Крымского полуострова. Так, в конце апреля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".
Председатель крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". По его словам, разговор с ними "будет коротким".
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А глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявление Подоляка говорит о том, с какими целями украинское руководство продвигает так называемый "мирный план" Зеленского.
Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара. Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств.
При этом в западной прессе начинают звучать вопросы, а состоится ли эта операция вообще.
Комментируя эти высказывания, военный эксперт, капитан I ранга в запасе, ветеран боевых действий Александр Хроленко сказал РИА Новости Крым, что в Вашингтоне "виртуальная реальность входит в конфликт с реальностью, которая существует на земле". В Пентагоне на самом высоком уровне начинают звучать заявления, что надо быть осторожными на украинском театре военных действий и что нельзя недооценивать Россию.
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