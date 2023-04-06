Рейтинг@Mail.ru
В Крыму посоветовали Подоляку не затягивать с визитом на полуостров - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230406/v-krymu-posovetovali-podolyaku-ne-zatyagivat-s-vizitom-na-poluostrov-1128007505.html
В Крыму посоветовали Подоляку не затягивать с визитом на полуостров
В Крыму посоветовали Подоляку не затягивать с визитом на полуостров - РИА Новости Крым, 06.04.2023
В Крыму посоветовали Подоляку не затягивать с визитом на полуостров
Председатель крымского парламента Владимир Константинов рекомендовал советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку и другим руководителям киевского... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T07:48
2023-04-06T07:49
безопасность республики крым и севастополя
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
крым
михаил подоляк
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости крыма
контрнаступление всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127813385_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_27f806a7f090555f91e6296d2bff07ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов рекомендовал советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". Ранее Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию". "Подоляк хочет в Крым? Мы ждем. Пусть не затягивает, нам есть, о чем и чем поговорить с ним. И не только с ним. Разговор будет коротким", – сказал Константинов журналистам. По мнению главы Госсовета республики, то, что глашатаи киевского режима вновь принялись муссировать тему "зачистки" Крыма, "говорит о том, что дела у них идут совсем плохо". Константинов выразил уверенность, что настанет время, когда будут арестованы все организаторы государственного переворота на Украине и все те, кто исповедует идеологию нацизма. По мнению спикера крымского парламента, их ждет "большой процесс, который целесообразно сделать международным, наподобие Нюрнбергского". "Кстати, Подоляк — далеко не первый, кто заявляет, что России не будет, кто намерен ее развалить. Если бы он хоть немного почитал историю, то знал бы, чем заканчивали его предшественники по таким желаниям. Думаю, даже он тогда бы свой поганый рот не стал открывать на этот счет", - добавил председатель Госсовета республики.В свете анонсированного Киевом контрнаступления в последнее время со стороны украинских политиков вновь звучат заявления о скорой "деоккупации" Крыма. В России и, в частности, в Крыму их называют чистым популизмом и пиар-акцией. Глава Крыма Сергей Аксенов на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к полуострову кратко ответил: "Ждем. Встретим. Похороним". А глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой.Также попытки украинских "возвращателей Крыма" недавно оценили в Турции: председатель Ассоциации друзей Крыма, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель назвал их неосуществимыми.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуостроваНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозРоссия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК
https://crimea.ria.ru/20230405/nastuplenie-vsu-i-zakhvat-kryma-komandir-akhmata-otsenil-shansy-kieva-1127995098.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127813385_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_9ad6befe16d9607393fffb117f519e1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, михаил подоляк, украина, всу (вооруженные силы украины), новости крыма, контрнаступление всу
В Крыму посоветовали Подоляку не затягивать с визитом на полуостров

Константинов ответил Подоляку: пусть не затягивает с визитом в Крым, здесь его ждут

07:48 06.04.2023 (обновлено: 07:49 06.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов рекомендовал советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить".
Ранее Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".
"Подоляк хочет в Крым? Мы ждем. Пусть не затягивает, нам есть, о чем и чем поговорить с ним. И не только с ним. Разговор будет коротким", – сказал Константинов журналистам.
По мнению главы Госсовета республики, то, что глашатаи киевского режима вновь принялись муссировать тему "зачистки" Крыма, "говорит о том, что дела у них идут совсем плохо".
"Нужно чем-то отвлекать общественность от бедственного положения Украины, а в этом деле – чем более идиотские рассуждения, тем, видимо, лучше общественность отвлекается. Следует учитывать уровень ее оболванивания. В этом деле Украина — мировой чемпион. Потому вполне можно развесить на подготовленные украинские уши разноцветную лапшу о переселении народов, массовых репрессиях и реституциях и прочую ненаучную фантастику", - пояснил политик.
Константинов выразил уверенность, что настанет время, когда будут арестованы все организаторы государственного переворота на Украине и все те, кто исповедует идеологию нацизма. По мнению спикера крымского парламента, их ждет "большой процесс, который целесообразно сделать международным, наподобие Нюрнбергского".
"Кстати, Подоляк — далеко не первый, кто заявляет, что России не будет, кто намерен ее развалить. Если бы он хоть немного почитал историю, то знал бы, чем заканчивали его предшественники по таким желаниям. Думаю, даже он тогда бы свой поганый рот не стал открывать на этот счет", - добавил председатель Госсовета республики.
В свете анонсированного Киевом контрнаступления в последнее время со стороны украинских политиков вновь звучат заявления о скорой "деоккупации" Крыма. В России и, в частности, в Крыму их называют чистым популизмом и пиар-акцией.
Глава Крыма Сергей Аксенов на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к полуострову кратко ответил: "Ждем. Встретим. Похороним". А глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой.
Также попытки украинских "возвращателей Крыма" недавно оценили в Турции: председатель Ассоциации друзей Крыма, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель назвал их неосуществимыми.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуострова
Наступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угроз
Россия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК
Военнослужащий ВСУ
Вчера, 15:09
Наступление ВСУ и захват Крыма: командир "Ахмата" оценил шансы Киева
Безопасность Республики Крым и СевастополяВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)КрымМихаил ПодолякУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости КрымаКонтрнаступление ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
09:30Новое землетрясение на Курилах – что известно
08:47Год без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политики
08:24Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости
07:55Как Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы Киева
07:48В Крыму посоветовали Подоляку не затягивать с визитом на полуостров
07:37Ночной обстрел: ПВО сбила над Мелитополем шесть ракет HIMARS
07:25Века и судьбы: в Севастополе задумали создать музей истории города
07:02Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
00:01Временами дожди: прогноз погоды в Крыму на четверг
22:15Главные события и заявления дня: 5 апреля
21:47В Балаклавском музее подводных лодок уникальное пополнение
21:36Главные новости Крыма: 5 апреля
21:17Задымление в здании Минобороны в Москве - что известно
21:06Украина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал
20:45Как изменилась экономика Крыма за 9 лет - статистика
20:25Ждать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрии
19:59Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга 1:28
19:57Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Видео
19:47В Брянской области упал украинский самолет - что известно
Лента новостейМолния