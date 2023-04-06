https://crimea.ria.ru/20230406/v-krymu-posovetovali-podolyaku-ne-zatyagivat-s-vizitom-na-poluostrov-1128007505.html

В Крыму посоветовали Подоляку не затягивать с визитом на полуостров

В Крыму посоветовали Подоляку не затягивать с визитом на полуостров - РИА Новости Крым, 06.04.2023

В Крыму посоветовали Подоляку не затягивать с визитом на полуостров

Председатель крымского парламента Владимир Константинов рекомендовал советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку и другим руководителям киевского... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T07:48

2023-04-06T07:48

2023-04-06T07:49

безопасность республики крым и севастополя

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

крым

михаил подоляк

украина

всу (вооруженные силы украины)

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контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов рекомендовал советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". Ранее Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию". "Подоляк хочет в Крым? Мы ждем. Пусть не затягивает, нам есть, о чем и чем поговорить с ним. И не только с ним. Разговор будет коротким", – сказал Константинов журналистам. По мнению главы Госсовета республики, то, что глашатаи киевского режима вновь принялись муссировать тему "зачистки" Крыма, "говорит о том, что дела у них идут совсем плохо". Константинов выразил уверенность, что настанет время, когда будут арестованы все организаторы государственного переворота на Украине и все те, кто исповедует идеологию нацизма. По мнению спикера крымского парламента, их ждет "большой процесс, который целесообразно сделать международным, наподобие Нюрнбергского". "Кстати, Подоляк — далеко не первый, кто заявляет, что России не будет, кто намерен ее развалить. Если бы он хоть немного почитал историю, то знал бы, чем заканчивали его предшественники по таким желаниям. Думаю, даже он тогда бы свой поганый рот не стал открывать на этот счет", - добавил председатель Госсовета республики.В свете анонсированного Киевом контрнаступления в последнее время со стороны украинских политиков вновь звучат заявления о скорой "деоккупации" Крыма. В России и, в частности, в Крыму их называют чистым популизмом и пиар-акцией. Глава Крыма Сергей Аксенов на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к полуострову кратко ответил: "Ждем. Встретим. Похороним". А глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой.Также попытки украинских "возвращателей Крыма" недавно оценили в Турции: председатель Ассоциации друзей Крыма, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель назвал их неосуществимыми.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуостроваНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозРоссия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК

https://crimea.ria.ru/20230405/nastuplenie-vsu-i-zakhvat-kryma-komandir-akhmata-otsenil-shansy-kieva-1127995098.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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