https://crimea.ria.ru/20230330/nastuplenie-vsu-i-proryv-k-krymu-ekspert-otsenil-realistichnost-ugroz-1127865138.html
Наступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угроз
Наступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угроз - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Наступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угроз
Способность украинской армии провести результативное контрнаступление, в том числе осуществить прорыв к Крыму, вызывает большие сомнения, угрозы киевского... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T12:16
2023-03-30T12:16
2023-03-30T14:00
всу (вооруженные силы украины)
радио "спутник в крыму"
сво
украина
крым
безопасность республики крым и севастополя
владимир шаповалов
россия
вооруженные силы россии
мнения
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Политолог Владимир Шаповалов: у ВСУ нет ресурсов на эффективное наступление и прорыв к Крыму
Политолог Владимир Шаповалов: у ВСУ нет ресурсов на эффективное наступление и прорыв к Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Способность украинской армии провести результативное контрнаступление, в том числе осуществить прорыв к Крыму, вызывает большие сомнения, угрозы киевского режима являются в большей степени элементом информационной войны. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму".Крым – ключевая мишень"Будет ли в принципе украинское контрнаступление? Разумеется, что попытки активизации боевых действий со стороны Украины были и будут, иначе западным элитам нельзя оправдать трату гигантских средств на ее вооружение. Но основная, более-менее профессиональная, часть украинской армии уже уничтожена. Поэтому вызывает очень серьезные сомнения, что Украина, даже с учетом подготовленных в странах НАТО солдат, в принципе способна на какие-то активные боевые действия", - считает Шаповалов.По мнению эксперта, попытки ВСУ активизировать боевые действия будут успешно пресечены российскими войсками.Что касается угроз "захватить" Крым и периодических попыток атаковать полуостров с помощью беспилотников, это, по мнению политолога, является в большей степени элементом информационной войны. По словам Шаповалова, Крым – "ключевая мишень" для киевских властей, поскольку полуостров имеет символическое значение.Контрнаступление ВСУ: что говорят в Киеве и на ЗападеВ последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление. Президент Франции Эммануэль Макрон в середине марта заявил, что Париж совместно с Лондоном продолжат поставлять оружие Украине, чтобы "помочь ВСУ перейти в наступление и одержать победу в военном конфликте".Снаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение эксперта >>Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление украинской армии пройдет по нескольким направлениям. По его словам, оно может начаться в апреле-мае.При этом президент Украины Владимир Зеленский 25 марта в интервью японской газете Yomiuri Shimbun признал, что на данный момент ВСУ не могут перейти в контрнаступление, поскольку им не хватает вооружений, в том числе боеприпасов и самолетов.Что говорят в РоссииДепутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал слова Резникова словоблудием и попыткой ввести в заблуждение российские силы. По его мнению, Киев пытается "прощупать слабые места в обороне" и взять Россию "на слабо", но у него ничего не получится.В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил, что максимум, на что будут способны ВСУ – два контрнаступления по отдельным направлениям силами двух-трех бригад. По мнению эксперта, ключевую роль играет отсутствие у ВСУ значительных бронетанковых сил и серьезной поддержки штурмовой авиации. Поэтому брошенные по степной местности украинские формирования будут достаточно быстро уничтожены российскими войсками.Атаки беспилотников на КрымВечером 29 марта возле поселка Гвардейское в Симферопольском районе Крыма российские средства РЭБ сбили вражеский беспилотник. Он упал в поле, жертв и разрушений нет.20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Обломки сбитых дронов упали и повредили дом и магазин, один человек получил ранения. В каждом аппарате были взрывчатка и шрапнель. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет.Утром 22 марта в Севастополе силы Черноморского флота отбили атаку морских дронов, которые пытались проникнуть в бухту. Люди и военные корабли не пострадали, однако зафиксированы повреждения зданий.После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. 16 января противник была отбита попытка атаковать объекты в Севастополе сразу 10 дронами. Средства ПВО и Черноморский флот сбили все беспилотники над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дроновОхрану Крымского моста усилят перед сезоном"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"
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https://crimea.ria.ru/20230328/nastuplenie-vsu-mozhet-obernutsya-voynoy-polshi-i-rumynii-s-rf--ekspert-1127821891.html
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всу (вооруженные силы украины), сво, украина, крым, безопасность республики крым и севастополя, владимир шаповалов, россия, вооруженные силы россии, мнения, контрнаступление всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым.
Способность украинской армии провести результативное контрнаступление, в том числе осуществить прорыв к Крыму, вызывает большие сомнения, угрозы киевского режима являются в большей степени элементом информационной войны. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму".
Крым – ключевая мишень
"Будет ли в принципе украинское контрнаступление? Разумеется, что попытки активизации боевых действий со стороны Украины были и будут, иначе западным элитам нельзя оправдать трату гигантских средств на ее вооружение. Но основная, более-менее профессиональная, часть украинской армии уже уничтожена. Поэтому вызывает очень серьезные сомнения, что Украина, даже с учетом подготовленных в странах НАТО солдат, в принципе способна на какие-то активные боевые действия", - считает Шаповалов.
По мнению эксперта, попытки ВСУ активизировать боевые действия будут успешно пресечены российскими войсками.
Что касается угроз "захватить" Крым и периодических попыток атаковать полуостров с помощью беспилотников, это, по мнению политолога, является в большей степени элементом информационной войны. По словам Шаповалова, Крым – "ключевая мишень" для киевских властей, поскольку полуостров имеет символическое значение.
"Каждая попытка нанести удары по Крыму – это попытка поставить под сомнение факт принадлежности Крыма к Российской Федерации, элемент информационной кампании, которая ведется против РФ Западом и которая направлена на то, чтобы посеять сомнения, деморализовать российское общество и дестабилизировать ситуацию, в том числе на полуострове. В реальности ни о каком прорыве в Крым в принципе речь не может идти", – убежден аналитик.
Контрнаступление ВСУ: что говорят в Киеве и на Западе
В последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление. Президент Франции Эммануэль Макрон в середине марта заявил, что Париж совместно с Лондоном продолжат поставлять оружие Украине, чтобы "помочь ВСУ перейти в наступление и одержать победу в военном конфликте".
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление украинской армии пройдет по нескольким направлениям. По его словам, оно может начаться в апреле-мае.
При этом президент Украины Владимир Зеленский 25 марта в интервью японской газете Yomiuri Shimbun признал, что на данный момент ВСУ не могут перейти в контрнаступление
, поскольку им не хватает вооружений, в том числе боеприпасов и самолетов.
Что говорят в России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал слова Резникова словоблудием и попыткой ввести в заблуждение российские силы
. По его мнению, Киев пытается "прощупать слабые места в обороне" и взять Россию "на слабо", но у него ничего не получится.
В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил
, что максимум, на что будут способны ВСУ – два контрнаступления по отдельным направлениям силами двух-трех бригад. По мнению эксперта, ключевую роль играет отсутствие у ВСУ значительных бронетанковых сил и серьезной поддержки штурмовой авиации. Поэтому брошенные по степной местности украинские формирования будут достаточно быстро уничтожены российскими войсками.
Атаки беспилотников на Крым
Вечером 29 марта возле поселка Гвардейское в Симферопольском районе Крыма российские средства РЭБ сбили вражеский беспилотник
. Он упал в поле, жертв и разрушений нет.
20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников
. Обломки сбитых дронов упали и повредили дом и магазин, один человек получил ранения. В каждом аппарате были взрывчатка и шрапнель. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет.
Утром 22 марта в Севастополе силы Черноморского флота отбили атаку морских дронов,
которые пытались проникнуть в бухту. Люди и военные корабли не пострадали, однако зафиксированы повреждения зданий.
После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму.
Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. 16 января противник была отбита попытка атаковать
объекты в Севастополе сразу 10 дронами. Средства ПВО и Черноморский флот сбили все беспилотники над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.
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