https://crimea.ria.ru/20230324/snaryady-s-uranom-uzhe-nakhodyatsya-na-ukraine--mnenie-eksperta-1127753425.html

Снаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение эксперта

Снаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Снаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение эксперта

Боеприпасы с обедненным ураном с вероятностью 99% уже находятся на Украине, на линии фронта либо близко к ней. Такое мнение высказал исполнительный директор... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T19:32

2023-03-24T19:32

2023-03-24T16:32

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

мнения

украина

сво

снаряды с обедненным ураном

поставки западного оружия украине

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Боеприпасы с обедненным ураном с вероятностью 99% уже находятся на Украине, на линии фронта либо близко к ней. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный и политический эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".В частности, по словам аналитика, обедненный уран используется не только в 120-мм боеприпасах для танков Challenger 2 и Abrams, которые на сегодняшний день еще не поставлены Киеву, но и в 25-мм снарядах для американских боевых машин пехоты М2 Bradley, которые уже есть в распоряжении Украины."Если не на 100 процентов, то на 99 (процентов) есть уверенность в том, что в БМП Bradley, которые уже действуют на фронте, есть на вооружении снаряды с урановыми сердечниками, так что боеприпасы с обедненным ураном, скорее всего, там уже есть", – сказал Горбачев.Кроме того, снаряды с обедненным ураном имеются на вооружении и немецких танков Leopard 2, которые уже поставлены на Украину через территорию Польши.Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие действия Лондона ведут к серьезному наращиванию эскалации, и Россия будет вынуждена учитывать это в своих действиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы – расходный материал: Захарова о снарядах с ураном для Киева"Цунами" в Темзе: эксперт о возможном ответе на оружие с ураном для КиеваРадиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине

https://crimea.ria.ru/20230324/snaryady-s-obednennym-uranom-nanesut-nepopravimyy-vred-vsu-i-ukraine-1127750687.html

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сергей горбачев, мнения, украина, сво, снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, сша