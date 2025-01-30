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Новости СВО: Украина за день потеряла 1275 солдат - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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Новости СВО: Украина за день потеряла 1275 солдат
Новости СВО: Украина за день потеряла 1275 солдат - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Новости СВО: Украина за день потеряла 1275 солдат
Армия России занимает более выгодные рубежи и позиции, круша противника в зоне проведения специальной военной операции. За минувшие сутки ВСУ потеряли 1275... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T13:02
2025-01-30T13:02
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Армия России занимает более выгодные рубежи и позиции, круша противника в зоне проведения специальной военной операции. За минувшие сутки ВСУ потеряли 1275 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.Самый ощутимый урон врагу нанесли бойцы группировки войск "Центр". ВСУ потеряли до 550 солдат и военную технику в боях рядом с населенными пунктами Дзержинск, Дружба, Нелеповка, Новопавловка, Щербиновка и Андреевка Донецкой Народной Республики.Военные группировки "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировали более 320 боевиков, склад боеприпасов, а также технику стран НАТО в районах населенных пунктов Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка Харьковской области.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили 175 солдат ВСУ и склад боеприпасов. Бои велись в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой Народной Республики."Восток" продолжил наступление вглубь обороны противника, уничтожив врага в районах Новоселки, Разлива, Вольного Поля в ДНР и Новодаровки в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении ликвидировали до 50 военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.Бойцы "Днепра" нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Противник потерял до 55 военнослужащих.Кроме того, ударами авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и склады хранения БПЛА, а также скопления живой силы и техники противника в 142-х районах.Средства ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 861 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 892 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 058 орудий полевой артиллерии и минометов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военныхПорядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позицийПри прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: Украина за день потеряла 1275 солдат

ВСУ за сутки потеряли 1275 солдат в зоне спецоперации - Минобороны

13:02 30.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Армия России занимает более выгодные рубежи и позиции, круша противника в зоне проведения специальной военной операции. За минувшие сутки ВСУ потеряли 1275 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.
Сводка минобороны России из зоны СВО за 30 января 2025Сводка минобороны России из зоны СВО за 30 января 2025
Самый ощутимый урон врагу нанесли бойцы группировки войск "Центр". ВСУ потеряли до 550 солдат и военную технику в боях рядом с населенными пунктами Дзержинск, Дружба, Нелеповка, Новопавловка, Щербиновка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
Военные группировки "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировали более 320 боевиков, склад боеприпасов, а также технику стран НАТО в районах населенных пунктов Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка Харьковской области.
Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили 175 солдат ВСУ и склад боеприпасов. Бои велись в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
"Восток" продолжил наступление вглубь обороны противника, уничтожив врага в районах Новоселки, Разлива, Вольного Поля в ДНР и Новодаровки в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении ликвидировали до 50 военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.
Бойцы "Днепра" нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Противник потерял до 55 военнослужащих.
Кроме того, ударами авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и склады хранения БПЛА, а также скопления живой силы и техники противника в 142-х районах.
Средства ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 861 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 892 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 058 орудий полевой артиллерии и минометов.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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