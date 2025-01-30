https://crimea.ria.ru/20250130/novosti-svo-ukraina-za-den-poteryala-1275-soldat-1143802493.html

Новости СВО: Украина за день потеряла 1275 солдат

Новости СВО: Украина за день потеряла 1275 солдат - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Новости СВО: Украина за день потеряла 1275 солдат

Армия России занимает более выгодные рубежи и позиции, круша противника в зоне проведения специальной военной операции. За минувшие сутки ВСУ потеряли 1275... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T13:02

2025-01-30T13:02

2025-01-30T13:02

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "днепр"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

группировка войск "центр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Армия России занимает более выгодные рубежи и позиции, круша противника в зоне проведения специальной военной операции. За минувшие сутки ВСУ потеряли 1275 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.Самый ощутимый урон врагу нанесли бойцы группировки войск "Центр". ВСУ потеряли до 550 солдат и военную технику в боях рядом с населенными пунктами Дзержинск, Дружба, Нелеповка, Новопавловка, Щербиновка и Андреевка Донецкой Народной Республики.Военные группировки "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировали более 320 боевиков, склад боеприпасов, а также технику стран НАТО в районах населенных пунктов Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка Харьковской области.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили 175 солдат ВСУ и склад боеприпасов. Бои велись в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой Народной Республики."Восток" продолжил наступление вглубь обороны противника, уничтожив врага в районах Новоселки, Разлива, Вольного Поля в ДНР и Новодаровки в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении ликвидировали до 50 военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.Бойцы "Днепра" нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Противник потерял до 55 военнослужащих.Кроме того, ударами авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и склады хранения БПЛА, а также скопления живой силы и техники противника в 142-х районах.Средства ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 861 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 892 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 058 орудий полевой артиллерии и минометов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военныхПорядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позицийПри прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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