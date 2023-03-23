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Украинцы – расходный материал: Захарова о снарядах с ураном для Киева - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Украинцы – расходный материал: Захарова о снарядах с ураном для Киева
Украинцы – расходный материал: Захарова о снарядах с ураном для Киева - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Украинцы – расходный материал: Захарова о снарядах с ураном для Киева
Решение минобороны Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном является очередным свидетельством того, что украинцы для НАТО являются... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T14:24
2023-03-23T14:24
снаряды с обедненным ураном
украина
мария захарова
политика
великобритания
ядерное оружие
оружие
новости
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Решение минобороны Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном является очередным свидетельством того, что украинцы для НАТО являются "расходным материалом". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, это также является дополнительным свидетельством агрессивных намерений Запада, которому "мир ни на Украине, ни в регионе, да и в мире в целом не нужен".Дипломат также назвала решение Лондона о поставках Киеву оружия с ураном "верхом цинизма" и посоветовала британским властям сперва испытать последствия его использования на себе."Если эта угроза… будет реализована, и в случае их применения, как, например, в Сербии – зараженными будут и вода, и почва. И они уже, в свою очередь, десятилетиями будут травить тех, кто будет там проживать. Для начала Лондон мог бы хотя бы потренироваться у себя на острове, что это за "стандартное оружие", которое они всегда применяли. У вас же там есть возможности для проведения таких экспериментов, попробуйте, ощутите всю гамму смертоносных последствий, а потом уже к другим лезьте", - добавила Захарова.Все по теме снарядов с обедненным ураном для Украины читайте по ссылке &gt;&gt;Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие действия Лондона ведут к серьезному наращиванию эскалации, и Россия будет вынуждена учитывать это в своих действиях.Читайте также на РИА Новости Крым:"Цунами" в Темзе: эксперт о возможном ответе на оружие с ураном для КиеваРадиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на УкраинеВ Госдуме предложили выслать британских дипломатов из России
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снаряды с обедненным ураном, украина, мария захарова, политика, великобритания, ядерное оружие, оружие, новости, поставки западного оружия украине
Украинцы – расходный материал: Захарова о снарядах с ураном для Киева

Захарова о поставках Киеву снарядов с ураном: для НАТО украинцы – расходный материал

14:24 23.03.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Решение минобороны Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном является очередным свидетельством того, что украинцы для НАТО являются "расходным материалом". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Альянс фактически превратился в соучастника ужасающих преступлений. Украинцы для НАТО, как мы все видим, – это просто расходный материал. Их судьба ни в европейских столицах, ни за океаном никого не заботит. Сталкивать – сталкивали, уничтожать – уничтожали, теперь уже начали просто травить", - сказала дипломат на брифинге в четверг.
По словам Захаровой, это также является дополнительным свидетельством агрессивных намерений Запада, которому "мир ни на Украине, ни в регионе, да и в мире в целом не нужен".
"Он (Запад – ред.) одержим маниакальной идеей, как они говорят, нанести России стратегическое поражение. Они готовы принести в жертву для этого целую страну, народы, миллионы жизней – все готовы сделать, лишь бы вот эта болезненная идея собственной исключительности и доминирования имела сейчас практическое подтверждение через вот такую разрушительную логику и ее реализацию", – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.
Дипломат также назвала решение Лондона о поставках Киеву оружия с ураном "верхом цинизма" и посоветовала британским властям сперва испытать последствия его использования на себе.
"Если эта угроза… будет реализована, и в случае их применения, как, например, в Сербии – зараженными будут и вода, и почва. И они уже, в свою очередь, десятилетиями будут травить тех, кто будет там проживать. Для начала Лондон мог бы хотя бы потренироваться у себя на острове, что это за "стандартное оружие", которое они всегда применяли. У вас же там есть возможности для проведения таких экспериментов, попробуйте, ощутите всю гамму смертоносных последствий, а потом уже к другим лезьте", - добавила Захарова.
Все по теме снарядов с обедненным ураном для Украины читайте по ссылке >>
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие действия Лондона ведут к серьезному наращиванию эскалации, и Россия будет вынуждена учитывать это в своих действиях.
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Снаряды с обедненным ураномУкраинаМария ЗахароваПолитикаВеликобританияЯдерное оружиеОружиеНовостиПоставки западного оружия Украине
 
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