https://crimea.ria.ru/20230323/ukraintsy--raskhodnyy-material-zakharova-o-snaryadakh-s-uranom-dlya-kieva-1127725683.html

Украинцы – расходный материал: Захарова о снарядах с ураном для Киева

Украинцы – расходный материал: Захарова о снарядах с ураном для Киева - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Украинцы – расходный материал: Захарова о снарядах с ураном для Киева

Решение минобороны Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном является очередным свидетельством того, что украинцы для НАТО являются... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T14:24

2023-03-23T14:24

2023-03-23T14:24

снаряды с обедненным ураном

украина

мария захарова

политика

великобритания

ядерное оружие

оружие

новости

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Решение минобороны Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном является очередным свидетельством того, что украинцы для НАТО являются "расходным материалом". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, это также является дополнительным свидетельством агрессивных намерений Запада, которому "мир ни на Украине, ни в регионе, да и в мире в целом не нужен".Дипломат также назвала решение Лондона о поставках Киеву оружия с ураном "верхом цинизма" и посоветовала британским властям сперва испытать последствия его использования на себе."Если эта угроза… будет реализована, и в случае их применения, как, например, в Сербии – зараженными будут и вода, и почва. И они уже, в свою очередь, десятилетиями будут травить тех, кто будет там проживать. Для начала Лондон мог бы хотя бы потренироваться у себя на острове, что это за "стандартное оружие", которое они всегда применяли. У вас же там есть возможности для проведения таких экспериментов, попробуйте, ощутите всю гамму смертоносных последствий, а потом уже к другим лезьте", - добавила Захарова.Все по теме снарядов с обедненным ураном для Украины читайте по ссылке >>Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие действия Лондона ведут к серьезному наращиванию эскалации, и Россия будет вынуждена учитывать это в своих действиях.Читайте также на РИА Новости Крым:"Цунами" в Темзе: эксперт о возможном ответе на оружие с ураном для КиеваРадиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на УкраинеВ Госдуме предложили выслать британских дипломатов из России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снаряды с обедненным ураном, украина, мария захарова, политика, великобритания, ядерное оружие, оружие, новости, поставки западного оружия украине