https://crimea.ria.ru/20230322/v-gosdume-predlozhili-vyslat-britanskikh-diplomatov-iz-rossii-1127703096.html

В Госдуме предложили выслать британских дипломатов из России

В Госдуме предложили выслать британских дипломатов из России - РИА Новости Крым, 22.03.2023

В Госдуме предложили выслать британских дипломатов из России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал выслать из России британских дипломатов в качестве ответной меры на решение Лондона поставлять... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T16:11

2023-03-22T16:11

2023-03-22T16:11

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снаряды с обедненным ураном

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал выслать из России британских дипломатов в качестве ответной меры на решение Лондона поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости Крым.Шеремет не исключил, что решение Великобритании о поставках такого вооружения может изменить характер боевых действий на Украине, а также "скорректировать цели и задачи Вооруженных сил РФ по пресечению агрессивных намерений и действий британских милитаристов и их сателлитов".Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для англосаксов подобная инициатива "плохо кончится", а официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что решение властей Британии свидетельствуют о намерении Запада вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится ЗападБритания может начать "войну до последнего европейца" – ВолодинШаг к эскалации - посольство РФ о поставках снарядов с ураном Киеву

https://crimea.ria.ru/20230322/lavrov-rasskazal-o-reaktsii-rossii-na-postavki-snaryadov-s-uranom-kievu-1127702524.html

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михаил шеремет, украина, россия, сво, великобритания, снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, мнения