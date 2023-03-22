В Госдуме предложили выслать британских дипломатов из России
Депутат ГД Шеремет предложил выслать из РФ британских дипломатов из-за снарядов с ураном
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал выслать из России британских дипломатов в качестве ответной меры на решение Лондона поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости Крым.
"Принятие англичанами решения о поставке боеприпасов с обедненным ураном влечет за собой глобальные катастрофические последствия. Намерения Лондона являются прямым нарушением международно-правовых норм и принципов. Великобритания и ее сателлиты становятся агрессорами и стороной конфликта. С целью демонстрации нашей решимости в реализации ответных мер необходимо незамедлительно выслать британских дипломатов", – сказал политик.
Шеремет не исключил, что решение Великобритании о поставках такого вооружения может изменить характер боевых действий на Украине, а также "скорректировать цели и задачи Вооруженных сил РФ по пресечению агрессивных намерений и действий британских милитаристов и их сателлитов".
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для англосаксов подобная инициатива "плохо кончится", а официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что решение властей Британии свидетельствуют о намерении Запада вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.
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