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Путин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Путин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву
Путин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Путин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву
Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле, Россия вынуждена будет реагировать. Об этом предупредил Президент России Владимир... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T20:19
2023-03-21T20:53
владимир путин (политик)
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле, Россия вынуждена будет реагировать. Об этом предупредил Президент России Владимир Путин, комментируя заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о планах поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном.В этой связи он сделал предупреждение коллективному Западу:Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин. Комментируя эту тему, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что коллективный Запад во главе с англосаксами давно потерял ориентиры в своих действиях, и передача Украине боеприпасов с обедненным ураном для них плохо кончится.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозитПутин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВПутин провел тренировку стратегических сил сдерживания
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владимир путин (политик), ядерное оружие, оружие, политика, великобритания, сша, украина, новости
Путин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву

Путин о возможной передаче урана Киеву: Россия вынуждена будет реагировать

20:19 21.03.2023 (обновлено: 20:53 21.03.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России
Президент РФ В. Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле, Россия вынуждена будет реагировать. Об этом предупредил Президент России Владимир Путин, комментируя заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о планах поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном.
"Сегодня стало известно, что Великобритания, устами заместителя главы министерства обороны страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле", - констатировал российский лидер по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
В этой связи он сделал предупреждение коллективному Западу:
"Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея ввиду, что коллективный Запад уже применяет оружие с ядерным компонентом", - предупредил президент.
Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.
Комментируя эту тему, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что коллективный Запад во главе с англосаксами давно потерял ориентиры в своих действиях, и передача Украине боеприпасов с обедненным ураном для них плохо кончится.
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