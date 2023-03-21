https://crimea.ria.ru/20230321/putin-sdelal-preduprezhdenie-v-svyazi-s-vozmozhnoy-peredachey-urana-kievu-1127684998.html

Путин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву

Путин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Путин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву

Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле, Россия вынуждена будет реагировать. Об этом предупредил Президент России Владимир... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T20:19

2023-03-21T20:19

2023-03-21T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле, Россия вынуждена будет реагировать. Об этом предупредил Президент России Владимир Путин, комментируя заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о планах поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном.В этой связи он сделал предупреждение коллективному Западу:Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин. Комментируя эту тему, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что коллективный Запад во главе с англосаксами давно потерял ориентиры в своих действиях, и передача Украине боеприпасов с обедненным ураном для них плохо кончится.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозитПутин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВПутин провел тренировку стратегических сил сдерживания

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ядерное оружие, оружие, политика, великобритания, сша, украина, новости