Путин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву
Путин о возможной передаче урана Киеву: Россия вынуждена будет реагировать
20:19 21.03.2023 (обновлено: 20:53 21.03.2023)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле, Россия вынуждена будет реагировать. Об этом предупредил Президент России Владимир Путин, комментируя заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о планах поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном.
"Сегодня стало известно, что Великобритания, устами заместителя главы министерства обороны страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле", - констатировал российский лидер по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
В этой связи он сделал предупреждение коллективному Западу:
"Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея ввиду, что коллективный Запад уже применяет оружие с ядерным компонентом", - предупредил президент.
Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.
Комментируя эту тему, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что коллективный Запад во главе с англосаксами давно потерял ориентиры в своих действиях, и передача Украине боеприпасов с обедненным ураном для них плохо кончится.
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