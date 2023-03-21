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Лондон передаст Киеву снаряды с обедненным ураном – Минобороны Британии - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Лондон передаст Киеву снаряды с обедненным ураном – Минобороны Британии
Лондон передаст Киеву снаряды с обедненным ураном – Минобороны Британии - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Лондон передаст Киеву снаряды с обедненным ураном – Минобороны Британии
Помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Об этом заявила замминистра обороны страны... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T17:15
2023-03-21T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Об этом заявила замминистра обороны страны Аннабель Голди.Снаряды с сердечниками из обедненного урана отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью. Применение таких снарядов позволяет повысить бойную силу снаряда. Такие снаряды применяли американские войска в ходе бомбардировок Югославии и военных операциях в Ираке в начале 1990-х годов и в 2003 году. Снаряды с обедненным ураном обладают высокой токсичностью и канцерогенностью. Ученые предполагают, что именно это является причиной роста уровня заболеваемости раком военнослужащих стран НАТО и жителей тех регионов, где применялись такие боеприпасы для нанесения ударов.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад больше не может вооружать УкраинуИстребители для Украины: хорошая и плохая новость из ВеликобританииКак поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада – МИД
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великобритания, в мире, украина, политика, оружие, сво, всу (вооруженные силы украины), нато
Лондон передаст Киеву снаряды с обедненным ураном – Минобороны Британии

Минобороны Британии: Лондон будет поставлять Киеву бронебойные снаряды с обедненным ураном

17:15 21.03.2023
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Об этом заявила замминистра обороны страны Аннабель Голди.
"Наряду с предоставлением Украине эскадрильи основных боевых танков Challenger 2, мы будем поставлять боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин", - говорится в заявлении Голди, опубликованном на сайте парламента Соединенного Королевства.
Снаряды с сердечниками из обедненного урана отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью. Применение таких снарядов позволяет повысить бойную силу снаряда. Такие снаряды применяли американские войска в ходе бомбардировок Югославии и военных операциях в Ираке в начале 1990-х годов и в 2003 году. Снаряды с обедненным ураном обладают высокой токсичностью и канцерогенностью. Ученые предполагают, что именно это является причиной роста уровня заболеваемости раком военнослужащих стран НАТО и жителей тех регионов, где применялись такие боеприпасы для нанесения ударов.
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