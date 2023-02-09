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Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИД - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИД
Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИД - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИД
Поставки Украине вооружений Украине не укрепят безопасность Запада, он должен это понимать. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя реакцию... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T13:16
2023-02-09T13:16
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей рябков
анатолий кочетков
поставки западного оружия украине
безопасность
россия
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Поставки Украине вооружений Украине не укрепят безопасность Запада, он должен это понимать. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя реакцию Москвы на возможную поставку истребителей Киеву.Перспектив для дипломатии нетПо словам Рябкова, российская сторона "с тревогой и озабоченностью" наблюдает за тем, что Запад не ставит самоограничений по номенклатуре поставляемого Киеву оружия.Дипломат также отметил, что Москва не доверяет сигналам о наличии "неких закулисных договоренностей" о том, что некоторые виды вооружений или военной техники не будут каким-либо образом применяться против России.Замглавы МИД добавил, что РФ не видит готовности Запада не только к изменению поведенческой модели, но и даже к какому-то "альтернативному взгляду на происходящее"."Не вижу каких-либо перспектив для запуска продуктивного политико-дипломатического процесса", - констатировал Рябков.Новое западное оружие для УкраиныНа фоне спецоперации Запад продолжает накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок.26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков M1 Abrams собственного производства. Власти Германии согласовали отправку на Украину танков Leopard 2 и одобрили их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Канада, Польша, Испания, Португалия и другие страны.31 января США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов.На Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля, Киев намерен потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов.В связи с поставками Западом вооружений Киеву Российская Федерация направила странам НАТО ноту. Во внешнеполитическом ведомстве неоднократно заявляли, что страны Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя Киеву оружие.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие предназначенное для Украины вооружение, будут расцениваться как законная цель для России. Он также предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Киев получит первые танки Leopard 2 – минобороны ГерманииПоставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявлениеВо Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву
https://crimea.ria.ru/20230202/udary--ne-tsel-ekspert-raskryl-smysl-postavok-oruzhiya-dlya-atak-na-krym-1126745337.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, анатолий кочетков, поставки западного оружия украине, безопасность, россия, украина, политика
Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИД

Замглавы МИД РФ Рябков: поставки оружия Украине не укрепят безопасность Запада

13:16 09.02.2023
 
© AP Photo/ Mindaugas KulbisИстребитель ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Зокняй, Литва
Истребитель ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Зокняй, Литва
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Поставки Украине вооружений Украине не укрепят безопасность Запада, он должен это понимать. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя реакцию Москвы на возможную поставку истребителей Киеву.

Перспектив для дипломатии нет

"От них (стран Запада – ред.) можно ожидать всего что угодно, но они тоже должны просчитывать риски. От того, что они творят, их безопасность не укрепится никоим образом", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По словам Рябкова, российская сторона "с тревогой и озабоченностью" наблюдает за тем, что Запад не ставит самоограничений по номенклатуре поставляемого Киеву оружия.
Дипломат также отметил, что Москва не доверяет сигналам о наличии "неких закулисных договоренностей" о том, что некоторые виды вооружений или военной техники не будут каким-либо образом применяться против России.
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Замглавы МИД добавил, что РФ не видит готовности Запада не только к изменению поведенческой модели, но и даже к какому-то "альтернативному взгляду на происходящее".
"Не вижу каких-либо перспектив для запуска продуктивного политико-дипломатического процесса", - констатировал Рябков.

Новое западное оружие для Украины

На фоне спецоперации Запад продолжает накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок.
26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков M1 Abrams собственного производства. Власти Германии согласовали отправку на Украину танков Leopard 2 и одобрили их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Канада, Польша, Испания, Португалия и другие страны.
© ИнфографикаКакие танки передают США и европейские страны Украине
Какие танки передают США и европейские страны Украине
© Инфографика
Какие танки передают США и европейские страны Украине
31 января США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов.
На Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля, Киев намерен потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов.
В связи с поставками Западом вооружений Киеву Российская Федерация направила странам НАТО ноту. Во внешнеполитическом ведомстве неоднократно заявляли, что страны Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя Киеву оружие.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие предназначенное для Украины вооружение, будут расцениваться как законная цель для России. Он также предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей РябковАнатолий КочетковПоставки западного оружия УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаПолитика
 
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