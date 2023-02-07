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Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление
Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление
Поставки Украине тяжелого наступательного вооружения фактически втягивают НАТО в конфликт и ведут к непредсказуемому уровню эскалации. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T14:02
2023-02-07T14:02
украина
сво
нато
сергей шойгу
министерство обороны рф
сша
в мире
безопасность
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Поставки Украине тяжелого наступательного вооружения фактически втягивают НАТО в конфликт и ведут к непредсказуемому уровню эскалации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Он отметил, что группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях.На фоне спецоперации Запад продолжает накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок.26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков M1 Abrams собственного производства. Власти Германии согласовали отправку на Украину танков Leopard 2 и одобрили их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Канада, Польша, Испания, Португалия и другие страны.31 января США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов.На Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля, Киев намерен потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударамиВо Франции нашли объяснение поставкам оружия КиевуКак ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – Лавров
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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украина, сво, нато, сергей шойгу, министерство обороны рф, сша, в мире, безопасность, поставки западного оружия украине
Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление

Шойгу: поставки Украине наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации

14:02 07.02.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения сил стратегического сдерживания в России
Учения сил стратегического сдерживания в России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Поставки Украине тяжелого наступательного вооружения фактически втягивают НАТО в конфликт и ведут к непредсказуемому уровню эскалации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
Он отметил, что группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях.
На фоне спецоперации Запад продолжает накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок.
26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков M1 Abrams собственного производства. Власти Германии согласовали отправку на Украину танков Leopard 2 и одобрили их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Канада, Польша, Испания, Португалия и другие страны.
31 января США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов.
На Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля, Киев намерен потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов.
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УкраинаСВОНАТОСергей ШойгуМинистерство обороны РФСШАВ миреБезопасностьПоставки западного оружия Украине
 
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13:49В Севастополе оштрафовали застройщика бухты Омега
13:42Что делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами
13:29Сколько солдат и техники потеряла армия Украины в январе – Шойгу
13:24Семь населенных пунктов освобождены российскими силами – Шойгу
12:55Украина потребует от Запада самолеты и ракеты на конференции в Мюнхене
12:43Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19
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