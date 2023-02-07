Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление
Шойгу: поставки Украине наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Поставки Украине тяжелого наступательного вооружения фактически втягивают НАТО в конфликт и ведут к непредсказуемому уровню эскалации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
Он отметил, что группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях.
На фоне спецоперации Запад продолжает накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок.
26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков M1 Abrams собственного производства. Власти Германии согласовали отправку на Украину танков Leopard 2 и одобрили их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Канада, Польша, Испания, Португалия и другие страны.
31 января США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов.
На Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля, Киев намерен потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов.
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