https://crimea.ria.ru/20230207/postavki-nastupatelnogo-vooruzheniya-ukraine---shoygu-sdelal-zayavlenie-1126831934.html

Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление

Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление

Поставки Украине тяжелого наступательного вооружения фактически втягивают НАТО в конфликт и ведут к непредсказуемому уровню эскалации. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T14:02

2023-02-07T14:02

2023-02-07T14:02

украина

сво

нато

сергей шойгу

министерство обороны рф

сша

в мире

безопасность

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Поставки Украине тяжелого наступательного вооружения фактически втягивают НАТО в конфликт и ведут к непредсказуемому уровню эскалации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Он отметил, что группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях.На фоне спецоперации Запад продолжает накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок.26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков M1 Abrams собственного производства. Власти Германии согласовали отправку на Украину танков Leopard 2 и одобрили их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Канада, Польша, Испания, Португалия и другие страны.31 января США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов.На Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля, Киев намерен потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударамиВо Франции нашли объяснение поставкам оружия КиевуКак ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – Лавров

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сво, нато, сергей шойгу, министерство обороны рф, сша, в мире, безопасность, поставки западного оружия украине