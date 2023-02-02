Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – Лавров
Лавров: войска РФ будут максимально отодвигать дальнобойное оружие от территорий России
12:03 02.02.2023 (обновлено: 12:07 02.02.2023)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова "России 24" и РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Чем более дальнобойным будет оружие, которое Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут его отодвигать от российских территорий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
"Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются частью нашей страны", – сказал министр.
Лавров констатировал, что поставки вооружений странами Запада Украине приводят к эскалации конфликта, которая "нарастает как снежный ком".
"Начиналось это все с каких-то касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас говорят вовсю о самолетах. (Канцлер Германии Олаф) Шольц клянется, что никогда этого не будет, но Шольц тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро", - отметил глава МИД.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и самолетов для ударов по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.
В свою очередь американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине истребители F-16.
В то же время, по данным газеты The Wall Street Journal, в новый пакет американской военной помощи Киеву войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB дальностью более 150 км, которые можно запускать из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.
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