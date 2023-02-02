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Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – Лавров
Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – Лавров
Чем более дальнобойным будет оружие, которое Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут его отодвигать от российских территорий. Об этом... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T12:03
2023-02-02T12:07
оружие
поставки западного оружия украине
американское оружие против крыма
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
вооруженные силы россии
россия
политика
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Чем более дальнобойным будет оружие, которое Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут его отодвигать от российских территорий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.Лавров констатировал, что поставки вооружений странами Запада Украине приводят к эскалации конфликта, которая "нарастает как снежный ком"."Начиналось это все с каких-то касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас говорят вовсю о самолетах. (Канцлер Германии Олаф) Шольц клянется, что никогда этого не будет, но Шольц тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро", - отметил глава МИД.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и самолетов для ударов по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.В свою очередь американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине истребители F-16.В то же время, по данным газеты The Wall Street Journal, в новый пакет американской военной помощи Киеву войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB дальностью более 150 км, которые можно запускать из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Наши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – экспертВ Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков УкраинеСША отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley
https://crimea.ria.ru/20230202/intervyu-glavy-mid-sergeya-lavrova-pryamaya-translyatsiya-1126720481.html
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оружие, поставки западного оружия украине, американское оружие против крыма, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), вооруженные силы россии, россия, политика, нато
Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – Лавров

Лавров: войска РФ будут максимально отодвигать дальнобойное оружие от территорий России

12:03 02.02.2023 (обновлено: 12:07 02.02.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова "России 24" и РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Чем более дальнобойным будет оружие, которое Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут его отодвигать от российских территорий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
"Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются частью нашей страны", – сказал министр.
Лавров констатировал, что поставки вооружений странами Запада Украине приводят к эскалации конфликта, которая "нарастает как снежный ком".
"Начиналось это все с каких-то касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас говорят вовсю о самолетах. (Канцлер Германии Олаф) Шольц клянется, что никогда этого не будет, но Шольц тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро", - отметил глава МИД.
Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова гендиректору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
10:43
Интервью главы МИД Сергея Лаврова. ВидеоМинистр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и самолетов для ударов по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.
В свою очередь американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине истребители F-16.
В то же время, по данным газеты The Wall Street Journal, в новый пакет американской военной помощи Киеву войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB дальностью более 150 км, которые можно запускать из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.
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ОружиеПоставки западного оружия УкраинеАмериканское оружие против КрымаУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Вооруженные силы РоссииРоссияПолитикаНАТО
 
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