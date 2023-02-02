https://crimea.ria.ru/20230202/kak-otvetit-rossiya-na-postavki-dalnoboynogo-oruzhiya-ukraine--lavrov-1126726129.html

Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – Лавров

Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – Лавров

Чем более дальнобойным будет оружие, которое Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут его отодвигать от российских территорий. Об этом... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T12:03

2023-02-02T12:03

2023-02-02T12:07

оружие

поставки западного оружия украине

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Чем более дальнобойным будет оружие, которое Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут его отодвигать от российских территорий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.Лавров констатировал, что поставки вооружений странами Запада Украине приводят к эскалации конфликта, которая "нарастает как снежный ком"."Начиналось это все с каких-то касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас говорят вовсю о самолетах. (Канцлер Германии Олаф) Шольц клянется, что никогда этого не будет, но Шольц тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро", - отметил глава МИД.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и самолетов для ударов по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.В свою очередь американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине истребители F-16.В то же время, по данным газеты The Wall Street Journal, в новый пакет американской военной помощи Киеву войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB дальностью более 150 км, которые можно запускать из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Наши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – экспертВ Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков УкраинеСША отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley

https://crimea.ria.ru/20230202/intervyu-glavy-mid-sergeya-lavrova-pryamaya-translyatsiya-1126720481.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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