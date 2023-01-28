Рейтинг@Mail.ru
В Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230128/v-krymu-prizvali-uskorit-khod-spetsoperatsii-iz-za-postavok-tankov-ukraine-1126638943.html
В Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине
В Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине - РИА Новости Крым, 28.01.2023
В Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине
Поставки Украине западных наступательных вооружений, которые вряд ли ограничатся только танками, подталкивают Россию к необходимости завершить специальную... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T12:47
2023-01-28T12:47
крым
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
поставки западного оружия украине
оружие
американское оружие против крыма
мнения
сво
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1c/1126638793_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_e3f93627abb7dba5c93054f4dd5a1ecb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Поставки Украине западных наступательных вооружений, которые вряд ли ограничатся только танками, подталкивают Россию к необходимости завершить специальную военную операцию как можно скорее. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.Новый виток войныКроме того, по словам спикера Госсовета республики, западное оружие в сочетании с наличием готовности украинцев идти с этим оружием на смерть становится для России "угрозой".Мобилизация экономикиПолитик выразил уверенность, что танки Leopard не остановят российские войска, но отметил при этом, получение ВСУ этих вооружений "приведет к необходимости дополнительного напряжения для страны и дополнительным жертвам наших воинов"."Пока наши враги не стали и дальше наращивать поставки украинским безумцам, нам пора переводить в мобилизационный режим и нашу экономику, и все наше общество. И тогда мы сможем приблизить нашу победу", - добавил Константинов.В среду президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк М1 Abrams. Военная помощь также будет сопровождаться поставками тяжелой бронетехники из других стран.При этом высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Захват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и КиеваПочему Украине будет сложно использовать западные танки в боях – экспертЗападные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенатор
https://crimea.ria.ru/20230127/tankov-dlya-ukrainy-net-pentagon-priznal-otsutstvie-abrams-v-ssha-1126613579.html
https://crimea.ria.ru/20230126/s-miru-po-tanku-kto-otpravit-kievu-abrams-i-leopard-1126598400.html
крым
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1c/1126638793_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ee298a8b067b3acae147d368b437642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), поставки западного оружия украине, оружие, американское оружие против крыма, мнения, сво, сша, нато, танки leopard, танки abrams
В Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине

Глава Госсовета Крыма Константинов: поставки Киеву танков вынуждают скорее завершить СВО

12:47 28.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТрофейная подбитая техника ВСУ
Трофейная подбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Поставки Украине западных наступательных вооружений, которые вряд ли ограничатся только танками, подталкивают Россию к необходимости завершить специальную военную операцию как можно скорее. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Новый виток войны

"Поставки немецкого наступательного оружия, которое едва ли ограничится только танками, безусловно, выводит войну на территории бывшей Украины на новый виток. Это подталкивает нас к необходимости как можно скорее завершать спецоперацию. Она в любом случае не бесконечна, а постепенное втягивание в нее ведущих стран НАТО заставляет нас ускоряться", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.
Кроме того, по словам спикера Госсовета республики, западное оружие в сочетании с наличием готовности украинцев идти с этим оружием на смерть становится для России "угрозой".
Мемориальная доска Министерства обороны возле Пентагона в Вашингтоне. Фото MANDEL NGAN / AFP
Вчера, 09:53
Танков для Украины нет: Пентагон признал отсутствие Abrams в США

Мобилизация экономики

Политик выразил уверенность, что танки Leopard не остановят российские войска, но отметил при этом, получение ВСУ этих вооружений "приведет к необходимости дополнительного напряжения для страны и дополнительным жертвам наших воинов".
"Пока наши враги не стали и дальше наращивать поставки украинским безумцам, нам пора переводить в мобилизационный режим и нашу экономику, и все наше общество. И тогда мы сможем приблизить нашу победу", - добавил Константинов.
Боевой танк Abrams - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 12:35
С миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и Leopard
В среду президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк М1 Abrams. Военная помощь также будет сопровождаться поставками тяжелой бронетехники из других стран.
При этом высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Захват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева
Почему Украине будет сложно использовать западные танки в боях – эксперт
Западные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенатор
 
КрымВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Поставки западного оружия УкраинеОружиеАмериканское оружие против КрымаМненияСВОСШАНАТОТанки LeopardТанки Abrams
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:24Росгвардия уничтожила лодки ВСУ для переправы через Днепр
13:03Легкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФО
12:47В Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине
12:13Глава МОК выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024
11:55После теракта в Иерусалиме задержаны более 40 человек
11:32Ветер и метровые волны: как работает Керченская переправа 28 января
11:14COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативная сводка на 28 января
10:52В Севастополе 10-летняя девочка попала под колеса авто
10:41Как экономить разумно: правило ответственного подхода к своему бюджету
10:35Аналитики США назвали четыре шага для завершения конфликта на Украине
10:07Уровень воды в Днепре в районе Запорожья катастрофически падает – Рогов
09:43Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главном
09:08За какими книгами жители Крыма идут в библиотеку 1:45
08:27Урожайные риски: что грозит озимым зерновым в Крыму
08:01Захват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева
03:31Крымские вузы готовы поделиться авторским ПО
00:01Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 января
23:06Главные события и заявление дня: 27 января
22:30Теракт с жертвами в Иерусалиме: что известно на данный момент
Лента новостейМолния