https://crimea.ria.ru/20230128/v-krymu-prizvali-uskorit-khod-spetsoperatsii-iz-za-postavok-tankov-ukraine-1126638943.html

В Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине

В Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине - РИА Новости Крым, 28.01.2023

В Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине

Поставки Украине западных наступательных вооружений, которые вряд ли ограничатся только танками, подталкивают Россию к необходимости завершить специальную... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T12:47

2023-01-28T12:47

2023-01-28T12:47

крым

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

поставки западного оружия украине

оружие

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мнения

сво

сша

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Поставки Украине западных наступательных вооружений, которые вряд ли ограничатся только танками, подталкивают Россию к необходимости завершить специальную военную операцию как можно скорее. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.Новый виток войныКроме того, по словам спикера Госсовета республики, западное оружие в сочетании с наличием готовности украинцев идти с этим оружием на смерть становится для России "угрозой".Мобилизация экономикиПолитик выразил уверенность, что танки Leopard не остановят российские войска, но отметил при этом, получение ВСУ этих вооружений "приведет к необходимости дополнительного напряжения для страны и дополнительным жертвам наших воинов"."Пока наши враги не стали и дальше наращивать поставки украинским безумцам, нам пора переводить в мобилизационный режим и нашу экономику, и все наше общество. И тогда мы сможем приблизить нашу победу", - добавил Константинов.В среду президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк М1 Abrams. Военная помощь также будет сопровождаться поставками тяжелой бронетехники из других стран.При этом высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Захват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и КиеваПочему Украине будет сложно использовать западные танки в боях – экспертЗападные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенатор

https://crimea.ria.ru/20230127/tankov-dlya-ukrainy-net-pentagon-priznal-otsutstvie-abrams-v-ssha-1126613579.html

https://crimea.ria.ru/20230126/s-miru-po-tanku-kto-otpravit-kievu-abrams-i-leopard-1126598400.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), поставки западного оружия украине, оружие, американское оружие против крыма, мнения, сво, сша, нато, танки leopard, танки abrams