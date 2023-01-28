В Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине
Глава Госсовета Крыма Константинов: поставки Киеву танков вынуждают скорее завершить СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Поставки Украине западных наступательных вооружений, которые вряд ли ограничатся только танками, подталкивают Россию к необходимости завершить специальную военную операцию как можно скорее. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Новый виток войны
"Поставки немецкого наступательного оружия, которое едва ли ограничится только танками, безусловно, выводит войну на территории бывшей Украины на новый виток. Это подталкивает нас к необходимости как можно скорее завершать спецоперацию. Она в любом случае не бесконечна, а постепенное втягивание в нее ведущих стран НАТО заставляет нас ускоряться", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.
Кроме того, по словам спикера Госсовета республики, западное оружие в сочетании с наличием готовности украинцев идти с этим оружием на смерть становится для России "угрозой".
Мобилизация экономики
Политик выразил уверенность, что танки Leopard не остановят российские войска, но отметил при этом, получение ВСУ этих вооружений "приведет к необходимости дополнительного напряжения для страны и дополнительным жертвам наших воинов".
"Пока наши враги не стали и дальше наращивать поставки украинским безумцам, нам пора переводить в мобилизационный режим и нашу экономику, и все наше общество. И тогда мы сможем приблизить нашу победу", - добавил Константинов.
26 января, 12:35С миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и Leopard
В среду президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк М1 Abrams. Военная помощь также будет сопровождаться поставками тяжелой бронетехники из других стран.
При этом высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
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