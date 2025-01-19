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Ремонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работы - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Ремонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работы
Ремонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работы - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Ремонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работы
В Симферополе продолжается ремонт "горбатого моста", он проходит по графику. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T13:35
2025-01-19T13:35
симферополь
михаил афанасьев
новости крыма
крым
логистика
транспорт
"горбатый" мост в симферополе
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается ремонт "горбатого моста", он проходит по графику. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.Михаил Афанасьев напомнил, что "горбатый мост" – важная транспортная артерия столицы Крыма."Горбатый" мост на улице Москалева в Симферополе был закрыт на ремонт в середине ноября прошлого года. Вследствие этого на улицах города регулярно образовываются пробки.В конце прошлого года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в эфире радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил, что власти Крыма поставили задачу подрядчику ремонта "горбатого" моста в Симферополе завершить работы к лету 2025 года.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 годаПодъезд к железнодорожной станции Керчь-Южная открыли раньше срокаСевастополь получил награду за ремонт дорог
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96
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симферополь, михаил афанасьев, новости крыма, крым, логистика, транспорт, "горбатый" мост в симферополе, ремонт и строительство дорог в крыму
Ремонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работы

Ремонт "горбатого моста" в Симферополе проходит по графику – власти

13:35 19.01.2025
 
© Соцсети мэра Симферополя Михаила АфанасьеваРемонт "горбатого" моста в Симферополе
Ремонт горбатого моста в Симферополе
© Соцсети мэра Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается ремонт "горбатого моста", он проходит по графику. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

"Работы по ремонту "горбатого моста" идут в соответствии с установленным графиком. Нахожусь в контакте с представителями подрядчика, Министерства транспорта, ГИБДД, ход работ контролируется на каждом этапе", – сказано в сообщении.

Михаил Афанасьев напомнил, что "горбатый мост" – важная транспортная артерия столицы Крыма.
"Горбатый" мост на улице Москалева в Симферополе был закрыт на ремонт в середине ноября прошлого года. Вследствие этого на улицах города регулярно образовываются пробки.
В конце прошлого года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в эфире радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил, что власти Крыма поставили задачу подрядчику ремонта "горбатого" моста в Симферополе завершить работы к лету 2025 года.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
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СимферопольМихаил АфанасьевНовости КрымаКрымЛогистикаТранспорт"Горбатый" мост в СимферополеРемонт и строительство дорог в Крыму
 
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