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Ремонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работы

Ремонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работы - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Ремонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работы

В Симферополе продолжается ремонт "горбатого моста", он проходит по графику. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T13:35

2025-01-19T13:35

2025-01-19T13:35

симферополь

михаил афанасьев

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"горбатый" мост в симферополе

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается ремонт "горбатого моста", он проходит по графику. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.Михаил Афанасьев напомнил, что "горбатый мост" – важная транспортная артерия столицы Крыма."Горбатый" мост на улице Москалева в Симферополе был закрыт на ремонт в середине ноября прошлого года. Вследствие этого на улицах города регулярно образовываются пробки.В конце прошлого года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в эфире радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил, что власти Крыма поставили задачу подрядчику ремонта "горбатого" моста в Симферополе завершить работы к лету 2025 года.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 годаПодъезд к железнодорожной станции Керчь-Южная открыли раньше срокаСевастополь получил награду за ремонт дорог

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"горбатый" мост в симферополе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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