https://crimea.ria.ru/20241120/sevastopol-poluchil-nagradu-za-remont-dorog-1142009914.html

Севастополь получил награду за ремонт дорог

Севастополь получил награду за ремонт дорог - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Севастополь получил награду за ремонт дорог

Севастополь получил награду за реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев,... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T19:25

2024-11-20T19:25

2024-11-20T19:25

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марат хуснуллин

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михаил развожаев

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь получил награду за реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев, высокие показатели отмечены на форуме "Транспорт России".По его словам, благодаря нацпроекту в этом году в городе отремонтированы все 142 дороги, которые были в плане. Также дорожники починили мост на подъезде к Любимовке, путепровод на трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь и противообвальную галерею в Ласпи, досрочно введен в эксплуатацию 8-й этап трассы "Таврида".Работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя продолжится в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который стартует в 2025 году, отметил губернатор.В Крыму в ближайшие пять лет будет построено и отремонтировано 1290 км дорог, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктовИзменение дорожного движения в Севастополе: причина и схема объездаВ Симферополе закрывают "горбатый" мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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