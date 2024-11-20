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Севастополь получил награду за ремонт дорог - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Севастополь получил награду за ремонт дорог
Севастополь получил награду за ремонт дорог - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Севастополь получил награду за ремонт дорог
Севастополь получил награду за реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев,... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T19:25
2024-11-20T19:25
севастополь
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новости крыма
дороги крыма
марат хуснуллин
новости
михаил развожаев
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь получил награду за реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев, высокие показатели отмечены на форуме "Транспорт России".По его словам, благодаря нацпроекту в этом году в городе отремонтированы все 142 дороги, которые были в плане. Также дорожники починили мост на подъезде к Любимовке, путепровод на трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь и противообвальную галерею в Ласпи, досрочно введен в эксплуатацию 8-й этап трассы "Таврида".Работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя продолжится в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который стартует в 2025 году, отметил губернатор.В Крыму в ближайшие пять лет будет построено и отремонтировано 1290 км дорог, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктовИзменение дорожного движения в Севастополе: причина и схема объездаВ Симферополе закрывают "горбатый" мост
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севастополь, крым, новости крыма, дороги крыма, марат хуснуллин, новости, михаил развожаев, нацпроект "безопасные качественные дороги"
Севастополь получил награду за ремонт дорог

Севастополь отмечен наградой за реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

19:25 20.11.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь отмечен наградой за реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги"
Севастополь отмечен наградой за реализацию нацпроекта Безопасные качественные дороги
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь получил награду за реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев, высокие показатели отмечены на форуме "Транспорт России".

"Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на форуме "Транспорт России" наградил Севастополь за высокие показатели качества реализации объектов национального проекта "Безопасные качественные дороги"", - написал Развожаев.

По его словам, благодаря нацпроекту в этом году в городе отремонтированы все 142 дороги, которые были в плане. Также дорожники починили мост на подъезде к Любимовке, путепровод на трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь и противообвальную галерею в Ласпи, досрочно введен в эксплуатацию 8-й этап трассы "Таврида".
Работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя продолжится в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который стартует в 2025 году, отметил губернатор.
В Крыму в ближайшие пять лет будет построено и отремонтировано 1290 км дорог, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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СевастопольКрымНовости КрымаДороги КрымаМарат ХуснуллинНовостиМихаил РазвожаевНацпроект "Безопасные качественные дороги"
 
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