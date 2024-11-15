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Изменение дорожного движения в Севастополе: причина и схема объезда - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Изменение дорожного движения в Севастополе: причина и схема объезда
Изменение дорожного движения в Севастополе: причина и схема объезда - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Изменение дорожного движения в Севастополе: причина и схема объезда
В Севастополе в воскресенье, 17 ноября, на участке дороги по улице Адмирала Октябрьского изменят схему движение. Об этом предупреждает департамент транспорта и... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T11:18
2024-11-15T11:18
севастополь
логистика
транспорт
ремонт дорог
обрушение подпорной стены в севастополе
общество
департамент транспорта севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 17 ноября, на участке дороги по улице Адмирала Октябрьского изменят схему движение. Об этом предупреждает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.По информации властей, ограничения вводятся для того, чтобы подрядчик мог провести дополнительные геологические изыскания для восстановления подпорной стены."В качестве альтернативы сохраняется возможность проезда в центр города по улицам 5-ая Бастионная–Льва Толстова, а также по улицам Частника–6-ая Бастионная", - уточняют в департаменте транспорта.В ноябре прошлого года на улице Адмирала Октябрьского обрушилась подпорная стена. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил и.о. директора департамента городского хозяйства Веронику Лисовскую, а также применил дисциплинарное взыскание в отношении своего заместителя Евгения Горлова из-за ЧП.Как отметил руководитель региона, разрушение произошло из-за замуровки ливневых дренажных труб при ремонте стены в 2018-2019 годах.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе закрывают "горбатый" мостВ Севастополе полностью устранили последствия обвала подпорной стеныКогда отремонтируют трассу на Джанкой в Крыму
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РИА Новости Крым
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севастополь, логистика, транспорт, ремонт дорог, обрушение подпорной стены в севастополе, общество, департамент транспорта севастополя, новости крыма, крым
Изменение дорожного движения в Севастополе: причина и схема объезда

В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского в воскресенье введут реверсивное движение

11:18 15.11.2024
 
© Telegram Дептранс СевастополяВосстановление подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
Восстановление подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Telegram Дептранс Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 17 ноября, на участке дороги по улице Адмирала Октябрьского изменят схему движение. Об этом предупреждает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.
"На улице Адмирала Октябрьского, от площади Восставших до улицы Керченская, 17 ноября с 10:00 до 17:00 введется реверсивное движение", - говорится в сообщении.
По информации властей, ограничения вводятся для того, чтобы подрядчик мог провести дополнительные геологические изыскания для восстановления подпорной стены.
"В качестве альтернативы сохраняется возможность проезда в центр города по улицам 5-ая Бастионная–Льва Толстова, а также по улицам Частника–6-ая Бастионная", - уточняют в департаменте транспорта.
В ноябре прошлого года на улице Адмирала Октябрьского обрушилась подпорная стена. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены.
Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил и.о. директора департамента городского хозяйства Веронику Лисовскую, а также применил дисциплинарное взыскание в отношении своего заместителя Евгения Горлова из-за ЧП.
Как отметил руководитель региона, разрушение произошло из-за замуровки ливневых дренажных труб при ремонте стены в 2018-2019 годах.
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СевастопольЛогистикаТранспортРемонт дорогОбрушение подпорной стены в СевастополеОбществоДепартамент транспорта СевастополяНовости КрымаКрым
 
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