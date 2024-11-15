https://crimea.ria.ru/20241115/izmenenie-dorozhnogo-dvizheniya-v-sevastopole-prichina-i-skhema-obezda-1141877350.html

Изменение дорожного движения в Севастополе: причина и схема объезда

Изменение дорожного движения в Севастополе: причина и схема объезда - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Изменение дорожного движения в Севастополе: причина и схема объезда

В Севастополе в воскресенье, 17 ноября, на участке дороги по улице Адмирала Октябрьского изменят схему движение. Об этом предупреждает департамент транспорта и... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T11:18

2024-11-15T11:18

2024-11-15T11:18

севастополь

логистика

транспорт

ремонт дорог

обрушение подпорной стены в севастополе

общество

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 17 ноября, на участке дороги по улице Адмирала Октябрьского изменят схему движение. Об этом предупреждает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.По информации властей, ограничения вводятся для того, чтобы подрядчик мог провести дополнительные геологические изыскания для восстановления подпорной стены."В качестве альтернативы сохраняется возможность проезда в центр города по улицам 5-ая Бастионная–Льва Толстова, а также по улицам Частника–6-ая Бастионная", - уточняют в департаменте транспорта.В ноябре прошлого года на улице Адмирала Октябрьского обрушилась подпорная стена. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил и.о. директора департамента городского хозяйства Веронику Лисовскую, а также применил дисциплинарное взыскание в отношении своего заместителя Евгения Горлова из-за ЧП.Как отметил руководитель региона, разрушение произошло из-за замуровки ливневых дренажных труб при ремонте стены в 2018-2019 годах.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе закрывают "горбатый" мостВ Севастополе полностью устранили последствия обвала подпорной стеныКогда отремонтируют трассу на Джанкой в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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