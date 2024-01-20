https://crimea.ria.ru/20240120/v-sevastopole-polnostyu-ustranili-posledstviya-obvala-podpornoy-steny-1134353070.html

В Севастополе полностью устранили последствия обвала подпорной стены

В Севастополе полностью устранили последствия обвала подпорной стены - РИА Новости Крым, 20.01.2024

В Севастополе полностью устранили последствия обвала подпорной стены

В Севастополе завершили работы по устранению обвала подпорной стены на улице Героев Севастополя. Движение транспорта восстановлено в полном объеме. Об этом... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T23:06

2024-01-20T23:06

2024-01-20T23:09

севастополь

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общественный транспорт

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе завершили работы по устранению обвала подпорной стены на улице Героев Севастополя. Движение транспорта восстановлено в полном объеме. Об этом сообщил и.о. замгубернатора города Павел Иено.Он отметил, что восстановлена и контактная сеть - движение всех троллейбусов запущено в обычном режиме.Обвал скального грунта произошел ранее в Севастополе, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена. Ранее на этом участке было запущено движение и общественного транспорта, затем обе полосы открыли и для личных авто. Движение троллейбусов частично удалось восстановить около 18.00.Читайте также на РИА Новости Крым:"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домахДвижение троллейбусов в Севастополе запущено после оползняВ Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стены

севастополь

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2024

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севастополь, транспорт, общественный транспорт, городская среда, логистика, павел иено, общество, новости крыма